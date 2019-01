Cervera: “Nos cuesta llegar a la portería contraria”

Un punto y poco más en un partido de menos a más de un Cádiz CF que tuvo ocasiones para ganar el choque en Almería.

Álvaro Cervera se quedaba con esa sensación de que su equipo no perdió pero tuvo cerca el triunfo, incluso con diez jugadores.

“Por lo que se ha visto en el partido ha sido poco vistoso y aburrido. Hemso competido y defendido mejor que otros días pero hemos atacado peor. Hemos robado balones pero no hemos encontrado el primer pase para atacar. El rival ha tenido situaciones y más la pelota y al final con el cansancio de los dos equipos ha llegado el empate que es justo”, explicaba el entrenador cadista.

Cervera lamentaba una pena máxima que pudo marcar el choque. “El penalti nos hubiera permitido ponernos por delante y pudo cambiar el partido. Con la expulsión nos hemos metido algo atrás pero el rival estaba más cansado y sin embargo hemos tenido las dos mejores ocasiones con la de Salvi y Vallejo”.

Con todo, el análisis de Cervera no es malo aunque va acompañado de la habitual autocrítica. “La expulsión no ha sido determinante para sufrir. No hemos perdido, fuera de casa es difícil. Nos cuesta llegar a la portería contraria y salir. Es algo que tenemos que mejorar. Con pocos toques somos peligrosos para el contrario y con muchos somos peligrosos para nosotros mismos”.

Y una vez más, no podía ser menos estando en Almería, el entrenador fue cuestionado por el jugador de la tierra, Dani Romera, que no jugó un solo minuto. “La situación de Romera es que está entrenando bien, tuvo una lesión larga en el hombro. Con todo, ahora le cuesta entrar porque con Vallejo por dentro cuesta más ponerlo. Seguimos contando con él. Es un jugador muy válido pero tiene que estar en forma y necesita un equipo que ataque mucho”.