Monchi: «El Cádiz CF va a seguir estando en buenas manos en la parcela deportiva»

Hablar con uno de los mejores directores deportivos el mundo, por no decir el mejor, no es tarea fácil. A pesar de la cercanía y humildad que demuestra con sus palabras, gestos y acciones, Ramón Rodríguez Verdejo, ‘Monchi’, (San Fernando, 20 de septiembre de 1968) forma ya parte de la élite del fútbol mundial y como tal acceder a él no es habitual.

Monchi, actualmente trabajando en Roma y cotizado como uno de los mejores en su parcela, se muestra feliz y contento al conocer que uno de sus discípulos en el crecimiento del mejor Sevilla FC de la historia, Óscar Arias, trabaja en el equipo de su tierra.

“La vida da muchas vueltas. Afortunadamente y después de un gran director deportivo como Juan Carlos Cordero el Cádiz va a seguir estando en buenas manos. Óscar Arias es un buen profesional, honesta y un gran tipo. Es un motivo de alegría para los que desde la lejanía queremos lo mejor para el Cádiz”, explica el isleño en los micrófonos de COPE Cádiz.

Monchi destaca el papel de Arias sin olvidar el trabajo del predecesor en el cargo. “No sé si es el mejor o el peor momento para cambiar de director deportivo pero una vez que acaba el mercado de fichajes no me parece un momento malo. Además Arias sustituye a un hombre que lo ha hecho de diez como Cordero”.

Cuatro años trabajando codo con codo en tierras hispalenses hacen que sea Monchi la persona indicada para dar un perfil exhaustivo del nuevo responsable de la parcela deportiva del Cádiz CF. “Arias ha estado cuatro años conmigo trabajando, ganando títulos y construyendo un equipo de nivel. Fue una etapa muy buena en la que él me ayudó y mucho de lo que conseguimos tiene el sello de Óscar porque yo delego mucho por mi forma de trabajar. Yo tenía dos manos y una de ellas era la Óscar Arias y la otra era Miguel Ángel Gómez que ahora trabaja en el Valladolid y lo ha llevado a Primera”.

Pero, ¿cómo se fijó el León de San Fernando en Óscar Arias? “Yo lo conocía desde su etapa en el Recreativo porque el final tienes relación con los compañeros de otros clubes e intentas impregnarte de todo lo que ves a tu alrededor. Tuvimos una serie de entrevistas y pensé que era un hombre ideal para trabajar conmigo en el Sevilla”.

Monchi explica lo que puede ofrecer su pupilo al club gaditano. “Es un hombre cercano a los jugadores y al entrenador. Seguramente es algo más frío que yo pero es un hombre muy dialogante y que nunca pierde la compostura. Óscar siempre ha estado pendiente del primer equipo del Sevilla”.

Seguramente el lunar del nuevo director deportivo cadista sea la pasada campaña cuando estuvo solo al frente del Sevilla, aunque Monchi lo matiza. “El nivel de exigencia del Sevilla la pasada temporada era muy alto tras lo conseguido. Si lo analizamos con frialdad el club consiguió unos cuartos de final de ‘Champions’ y una final de Copa. Un Sevilla acostumbrado a la élite el nivel de presión es muy alto”.

“El Cádiz tiene mimbres para estar arriba”

Lo que tiene claro Monchi es que “el Cádiz acierta con su contratación, luego el fútbol tiene muchos matices que influyen pero seguro que el club gaditano va a estar en muy buenas manos en la planificación deportiva”.

Asimismo, el isleño recuerda que “hay que tener paciencia con el equipo. La temporada es muy larga. El Cádiz CF tiene mimbres y equipo para estar arriba”.

Monchi desvela que ya ha hablado con Arias deseándole suerte y gastándole una broma. “Ya tengo entradas para ver el Carnaval en el Teatro Falla. Y es que el director deportivo de la Roma recuerda que “si de algo presumo es de ser cañailla y gaditano. No voy todo lo que me gustaría a Cádiz y San Fernando pero cada vez que puedo me escapo”.