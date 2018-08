Cervera: “Hemos estado bien pero vendrán momentos complicados”

Más que satisfecho por el estreno de su equipo, Álvaro Cervera destacaba el buen trabajo de sus jugadores en un encuentro que el Cádiz CF dominó de principio a fin.

“Estoy contento porque hemos hecho un buen partido, hemos estado bien con el balón. El rival apenas nos ha inquietado, el partido en líneas generales ha estado bien”.

Asimismo, el entrenador añadía que “lo que no me gusta es que por querer ganar, el partido se convierta en una locura. Se me ha pasado en algún momento meter a dos puntas pero he aguantado los cambios”.

La falta de gol es algo que se ha vuelto a manifestar en el choque ante el Almería, a pesar de que “Mario Barco ha hecho un trabajo excepcional. Somos un equipo que llegamos y nos falta marcar. Seguir así sería bueno pero sé que nos va a costar mucho”.

Concretando en nombres y jugadores, Cervera hablaba del canterano Vallejo. “Está jugando y de titular. Esto es muy largo y no se si incorporaremos gente, si no se incorpora se quedará seguro”.

Al respecto, el entrenador volvía a reclamar fichajes en las dos semanas que quedan de mercado sabiendo que la situación es ardua y compleja. “Hay sitios donde no necesitamos gente pero hay otros en los que sí nos falta gente. El club lo sabe, yo también y si podemos haremos esas operaciones y si no podemos pues no se harán”.

“Nos está costando más que otros años, parece que va a salir gente importante para nosotros y el poder suplirlos va a ser complicado. Ha sido el primer partido y nos ha salido bien pero vendrán partidos difíciles”, afirmaba Cervera repitiendo el discurso de los últimos días.

Una de las sorpresas del partido fue la ausencia en la convocatoria de Perea. “Es duro dejar a un jugador como Perea sin jugar pero no podía meter más jugadores en la convocatoria”.