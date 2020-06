Los jugadores del Cádiz CF, uno a uno: Iván Alejo y Álvaro Giménez, al rescate

Aprobado

No jugaba desde la visita a Riazor a mediados del mes de enero. Sin lugar a dudas fue una de las sorpresas en el once inicial del Cádiz CF, ya que sin Marcos Mauro ni Sergio González, y con Fali en el banquillo, era el elegido. Pasó de central a lateral izquierdo (una posición en la que en principio no contaba para el míster) tras la desafortunada lesión de Luismi Quezada.