Los jugadores del Cádiz CF, uno a uno: ¿Y si el chiquitito tiene la solución?

Notable

Es un estado excelso, de forma y de confianza. No parece tener techo. Ya no es sólo que se haya ganado un hueco en el once, es que es el mejor y el futbolista más peligroso. Cuando toca el balón, algo puede pasar, y en este Cádiz… eso es oro. Asistencia a lo Laudrup desperdiciada por Carrillo e incordio constante para su par.