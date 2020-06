Los jugadores del Cádiz CF, uno a uno: Cala se viste otra vez de héroe

No fueron muchos los cambios que Álvaro Cervera hizo en el once inicial del Cádiz CF tras el reciente empate ante el Rayo Vallecano (1-1). Tres para ser exactos. En la visita a Soria las novedades fueron ‘Pacha’ Espino, Yann Bodiger y Pombo, que entraron en lugar de Luismi Quezada (lesionado de gravedad y ausente para el resto de la temporada), Edu Ramos y Perea.

Sin entrar en la convocatoria del equipo gaditano, además del lesionado Luismi Quezada, también se quedaron Fali, Marcos Mauro, Garrido y Malbasic, todos ellos con problemas físicos. Tampoco viajó a tierras sorianas Cristian Arco, uno de los arqueros del filial cadista que entrenan a las órdenes de Cervera.

Las sustituciones llegaron en la segunda parte. Por aquel entonces, el entrenador del Cádiz CF movió el banquillo al situar sobre el césped a ‘Choco’ Lozano, Perea, Jurado e Iván Alejo. También tuvo que entrar Alberto Cifuentes, que esta vez no fue titular en las filas cadistas, al marcharse lesionado David Gil.