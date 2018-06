Las notas de la temporada del Cádiz CF (II)

Clave en este Cádiz CF es su entrenador Álvaro Cervera. Es cierto que la temporada del Cádiz CF al final se ha quedado sin premio porque el equipo, que incluso llegó a optar al ascenso directo a Primera, no ha jugado el ‘play off’. Ahora bien, no es menos cierto que el objetivo inicial, que era conseguir 50 puntos para atar la permanencia, se ha conseguido con creces. Guste o no su estilo de juego, Cervera sabe cuáles son las virtudes y los defectos del equipo cadista como nadie, y juega muy bien con eso. En poco más de dos años ha conseguido colocar al Cádiz CF en Segunda, jugar un ‘play off‘ e ilusionar al cadismo con un ascenso a Primera.

Por si fuera poco, Cervera también dio minutos a canteranos (Sergio, Manu Vallejo, David Toro y Seth).

Tiene toda la credibilidad para seguir en el banquillo. Se ha podido equivocar en la toma de decisiones como humano que es, pero con los años se recordará aún más su papel.

Por otro lado. no se puede valorar el papel de Sankaré porque no ha jugado. Fue uno de los centrales titulares la temporada pasada. Sin embargo, no ha tenido minutos esta temporada debido a una grave lesión. Se marcha después de un año en blanco.