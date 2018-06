Las notas de la temporada del Cádiz CF (I)

El once de los jugadores del Cádiz CF ante en Huesca.

No conseguir el billete para el ‘play off’ de ascenso a Primera ha empañado la excelente temporada que el Cádiz CF estaba llevando a cabo. Sobre todo porque repetir el éxito del curso anterior estuvo tan cerca (incluso se llegó a soñar con el ascenso directo a la máxima categoría del balompié nacional) que puede que no se valore en su justa medida la consecución del objetivo inicial, que era la permanencia en Segunda. Al final queda un sabor un tanto amargo por lo que pudo ser y no fue. Más allá de eso, la temporada es notable con todas sus letras. Eso sí, el curso que viene puede que el cadismo sea un poco más exigente.

Aquí van las notas de cada jugador del Cádiz CF, uno a uno, en función de sus actuaciones durante la temporada.