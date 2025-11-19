Virgili Cádiz - Barça de la Copa del Rey de fútbol sala: Catela recibe en casa su merecido homenaje

El CD Virgili Cádiz, en el marco del 50º aniversario de la entidad, realizó la tercera entrega del Panaderín de Honor a Juan José Camacho Pérez, 'Juanjo Catela', antes del inicio del partido de Copa del Rey frente al FC Barcelona, equipo al que pertenece y con el que no pudo jugar este pasado martes al estar lesionado. La distinción, otorgada en reconocimiento a su trayectoria y al vínculo con el club que le vio nacer deportivamente, fue acompañada de una camiseta personalizada y entregada por el presidente del CD Virgili Cádiz, José Luis Botana, junto a la mascota oficial Panaderín. El acto provocó una gran ovación entre los más de 1.700 aficionados presentes en el pabellón del Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz.

Catela, nacido en Cádiz el 14 de abril de 1995, inició su carrera deportiva precisamente en el CD Virgili Cádiz antes de dar el salto al Jerez 1993. Desde entonces, su trayectoria ha pasado por clubes como D. Link Zaragoza, Santiago Futsal, Palma Futsal y Viña Albali Valdepeñas, hasta su llegada al FC Barcelona, donde milita desde la temporada 2022-2023.

A lo largo de su carrera, ha conquistado una Liga (2022-2023), una Copa de España (2024), una Supercopa de España (2023), una Copa del Rey (2023) y una Copa Cataluña (2022). Además, es internacional absoluto anteriormente también sub-21 con la selección española, consolidándose como uno de los jugadores gaditanos más destacados en el fútbol sala nacional.

El homenaje se integró en una tarde de celebración para el deporte gaditano, con actos previos que incluyeron el saque de honor a cargo de Marco Brun, alumno de la escuela del Virgili que superó un linfoma linfoblástico, y un mosaico preparado por la afición para recibir al equipo.

Este tercer Panaderín de Honor se suma a los ya entregados anteriormente a Pablo Isorna Dalmasso, histórico presidente de la entidad hasta el pasado año 2024; y a Felipe Meléndez García, jugador con más partidos en la historia del CD Virgili Cádiz