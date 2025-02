La Media Maratón Bahía de Cádiz pasa a mejor vida

La Media Maratón Bahía de Cádiz no llegará a su edición número 37. Se acabó lo que se daba y bien está si acaba así, pues la prueba daba síntomas de claro agotamiento desde hace muchos años. El evento deportivo que unía Cádiz con San Fernando, y viceversa, dependiendo del año, se jubila y no se disputará más hasta el momento. No habrá prueba en el próximo mes de marzo de este 2025 que ya ha agotado un mes de su calendario.

Es la confirmación definitiva a una pregunta que muchos atletas y aficionados al 'running' se preguntaban en las últimas semanas. Qué pasaba para que no encontraran información alguna de una media maratón que tenía por constumbre celebrarse en el mes de marzo. Sin que los Ayuntamientos de Cádiz y San Fernando hayan dicho esta boca es mía aún, la jubilación de la prueba es un hecho más que confirmado.

Se entienden varias razones para que los dos ayuntamientos hayan tomado estas decisión. Para empezar la complejidad burocrática para organizar la prueba año tras año. No dejan de ser dos ayuntamientos los implicados en esta prueba los que tienen que realizar una serie de contrataciones públicas que muchas veces resultan más complejas por aquello de ser dos administraciones, aunque pueda parecer lo contrario.

Otro de los motivos son los permisos para que la prueba discurra por la autovía CA - 33 que une Cádiz con La Isla. Permisos que cada año son más complejos pues tiene que ser la Guardia Civil la que corte toda una autovía durante unas cuantas horas cuando se celebra la prueba deportiva.

A todo lo anterior hay que unir un motivo más que importante, los claros síntomas de languidez de la prueba. Los atletas no estaban respondiendo en los últimos años. Si bien hace una década se planteó la posibilidad de llegar a los 1.500 inscritos, esa cifra finalmente no se ha llegado a superar. De hecho, en la pasada edición de 2024 no se llegaron siquiera al millar de participantes.

Los porqués de esta caída libre en cuanto a la participación se deben en buena medida a un recorrido inhóspito y desagradable. Correr por una autovía en la que le viento suele protagonista día sí y día también no ayuda. Son más de 7 kilómetros sin público que anime y apoye a los altletas y con la incomodidad de lo metereólogico. Asimismo, quizás en los últimos años ha faltado una mayor implicación tanto de las administraciones como de la propia sociedad gaditana e isleña arropando una prueba que se ha quedado muy desangelada en todos los sentidos.

La Media Maratón Ciudad de Cádiz, la nueva apuesta

De ahí que las cifras de participación hayan ido cayendo en los últimos años a los poco más de 900 participantes del pasado año. Una cifra irrisoria para una prueba de este calado y que está lejísimos de medias maratones como la de Sevilla, recientemente celebrada, y que ha superado con creces los 17.000 participantes, o la de Jerez con cifras que alcanzan los 1.200.

Y sin necesidad de compararse con otros lugares, la propia ciudad de Cádiz contó el paso mes de octubre con una prueba de nuevo cuño que tuvo la friolera de 1.700 participantes, la I Media Maratón Ciudad de Cádiz. Prueba que viene a suplir la carencia de la prueba que une a las dos ciudades.

El evento celebrado hace unos meses, apoyado por el Ayuntamiento de Cádiz pero con organización privada, fue todo un éxito. Un recorrido mucho más amable por el casco antiguo de Cádiz, cuidando muchos los detalles y la atención municipal en todos los sentidos, hace que desde el consistorio gaditano se vea con muy buenos ojos fomentar esta media maratón para la que ya hay fecha en este 2025. Concretamente será el próximo 9 de noviembre cuando se celebre un evento con el que el Ayuntamiento de Cádiz se quiere volcar para que la ciudad siga teniendo una media maratón de nivel.