Habrá San Silvestre en Cádiz. Y este lunes el concejal de Deportes, José Ramón Páez, la ha presentado ante los medios de comunicación tras unos días en los que el club que habitualmente organizaba la carrera (Olimpo) se había desmarcado de la organización tras no llegar a un acuerdo con el Ayuntamiento, ente que finalmente desarrollará la carrera “para que Cádiz no pierda este evento en una fecha tan alegre como la Navidad”.

Páez comenzaba su intervención acordándose de quienes han sido los promotores de una carrera que este 30 de diciembre cumplirá su sexta edición. “No hemos sido el organizador habitual pero lo retomamos para que no se pierda esta tradición” , decía antes de acordarse de los directivos del Olimpo, que en días previos sacaron un comunicado aludiendo a la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el edil en el marco de la seguridad debido a la tensa relación que el consistorio mantiene con la policía local.

“Han venido saliendo noticias que no eran del todo ciertas, pero no merece detenerse en eso porque estamos aquí para presentar la carrera”, manifestó con el cartel anunciador proyectado en la pantalla. “Este año no solo vamos a apoyar la carrera sino que la organizaremos también”, recalcaba.

El concejal cordobés volvía a la carga. “Este año no ha querido hacerla el club habitual, pero consideramos que es importante hacerla por la fecha en la que se hace. Y es que esta carrera no solo es deportiva, también es lúdica y festiva, donde la gente se lo pasa bien; no queremos que se pierda”, insistió.

“Desde el IMD (Instituto Municipal de Deporte) lo vamos a hacer”, se comprometió antes de recordar algunas condiciones que presenta un año más la carrera navideña.

El recorrido será el mismo de todos los años, cinco kilómetros por el casco antiguo , aunque el itinerario podría cambiar a última hora “en el caso excepcional de alguna obra o circunstancia”.

Las inscripciones

La inscripciones se podrán hacer hasta el 29 de diciembre a la una del mediodía a través de la web del IMD y también en las casas del deporte como los pabellones Ciudad de Cádiz y el Centro Náutico hasta un límite de 1.500 participantes.

La inscripción es gratuita aunque se pide colaboración a la hora de recoger la camiseta y el dorsal con la entrega a las organizaciones de alimentos no perecederos ya que el evento tiene un motivo benéfico.

Paez recordó que no está permitido el uso de bicicletas ni patinetes ni mascotas ni nada ya que “aunque el ambiente de la carrera es festivo, sobre todo en la cola, al comienzo de la misma hay corredores que vendrán a competir” .

A preguntas de los medios sobre el conflicto con la policía que esgrimió el Olimpo para la celebración de la prueba, el edil fue rotundo. “Ese mismo club creo que organiza dos carreras ese mismo mes, el 9 y el 17, y ¿en esas no han encontrado problemas con la seguridad y en esta sí?”, dijo.

Igualmente, Páez se refirió a esa tensa relación del ayuntamiento con la policía, un cuerpo que duda de la prestación de servicios globales a una prueba de este calado a día de hoy. “La carrera estará bien organizada y con todas las normas de seguridad establecidas”, aseguró. Habrá que verlo.