Álex quiere arrastrar a su hermano

Álex Fernández ha compartido estos días una videollamada con el periódico Marca, donde ha contado cómo está llevando el confinamiento, entre otras cosas. «Dentro de lo mala que es esta situación no me puedo quejar porque al final estar en casa, con la familia, pasando el tiempo pues bueno: es estar en encerrado pero tampoco tienes nada grave, así que ojalá sea poco tiempo. Me preocupa más la gente que lo está pasando mal de verdad, en hospitales y que en realidad sí tienen una situación muy dura», comenzaba diciendo el pichichi del Cádiz CF.

