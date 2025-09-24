La Cañada albergará el último torneo del Circuito Albatros de Andalucía

El Circuito Albatros realizará este sábado 27 de septiembre su última parada en Andalucía de los quince torneos de su competición regular. El Club de Golf La Cañada acogerá el decimotercer torneo de un año que empezó a finales de marzo en el Zaudín de Sevilla. Ésta será la segunda cita en la provincia de Cádiz, tras la disputada en agosto en Montecastillo (Jerez), la que le llevará al corazón de Sotogrande en su campo público. Después de pasar por Linares la anterior semana completó así la presencia en toda la Comunidad Autónoma. Huelva, Almería, Córdoba, Granada y Málaga también fueron protagonistas, de ahí que más de 1.200 golfistas ya hayan participado en el circuito, que incluso tuvo citas en Portugal y la Región de Murcia.

La competición, que cuenta con la figura del maestro Pepín Liria como padrino, contó a lo largo de 2025 con participación de celebrities como Liz Emiliano o los exfutbolistas Roberto López Ufarte, Aléix Vidal y Antonio García Torres, ahora conocido como el Mago Torres, que dieron más visibilidad a una competición que en La Cañada contará con 120 jugadores en liza, el tope de su campo.

Además de promover el deporte y todos los rincones de Andalucía, el Circuito Albatros añade otros valores fundamentales que le dan lustre, como la sostenibilidad, igualdad, inclusión y el respeto, dentro de una iniciativa que promueve la responsabilidad social y ambiental a través de un deporte que valora su conexión con la naturaleza. Una competición con hasta cuatro categorías, con la presencia femenina como reto.

Para potenciar aún más la promoción de la provincia gaditana como destino turístico unido al golf, durante la competición y en la posterior entrega de premios se contará con una carpa gastronómica en la que se degustarán productos andaluces como sus aceite, caldos y cervezas Alhambra.

El resto de citas

Tras su paso por Sotogrande, el circuito disputará sus dos últimos torneos el 4 y 5 de octubre en el RACE (Madrid), donde se pondrán en juego las últimas plazas para participar en la citada Gran Final el 18 octubre en Playa Serena, Roqueta de Mar (Almería).

De esta decimotercera prueba saldrán también cuatro ganadores que tendrán su pasaporte para estar en tierras almerienses, para unirse así a Carlos Ortega, Carlos Nárdiz, Gonzalo Maldonado, Fernando Moreno, Antonio Piñero, Manuel Martín, Carlos Ferreiro, Jess Krelsko, Alfonso Pérez-Andújar, George Trowbridge y David Doyle, entre los mejores resultados Scratch de Sevilla, Huelva, Roquetas de Mar, Córdoba, Portugal, Murcia, Almería, Motril, Mijas, Montecastillo, Marbella y Linares.

Un pasaporte que igualmente tienen Miguel Marques, José Joaquín Vázquez, Alfonso Muñoz, Craig McAteer y Eduardo Rodríguez de la Vega, Roberto López Ufarte, Norberto Pérez, Christian Skotte, Julio Aguado, José Barroso y Juan Manuel del Río (1ª Categoría), Jorge Remeseiro, Ricardo Bescansa, Juan José Montes, Luis Marín, James Hannum, Jaime Josa, Aléix Vidal, Andrés Valdivia, Francisco Carneros, Juan Carlos Reina, Juan Palomo y Rafael Sánchez (2ª Categoría), más las campeonas femeninas Carla Godino, Gunnel López, Asunción Moreno, Denise Boutin, Ana Guerrero, María Granados, Louise Skotte, María de Gracia y Lara de Justo.

Todos ellos ya están clasificados, incluyendo el hospedaje, para Gran Final, que por cuarto año consecutivo se disputará en las costas almerienses, donde también aspiran a estar los cuatro mejores del ránking sumando las tres mejores tarjetas de los distintos torneos del circuito en los que participen.

Más de 1.500 jugadores pasarán por los citados clubes. Doce de sus escenarios están ubicados en el más del centenar de campos que aglutina Andalucía. Este evento es posible gracias al apoyo de la Junta de Andalucía y la Región de Murcia, los Ayuntamientos de Córdoba, Villarrasa, Motril y Roquetas de Mar, las Diputaciones de Granada, Huelva, Almería y Córdoba, así como un amplio tejido empresarial andaluz como Cervezas Alhambra, Puleva, Ocean Group, Allianz Global Investors, Solán de Cabras, Fuzetea, Royal Blis, Asesunion, Bodega 12 PB, Amarga y Pica.

Más temas:

Motril

Sotogrande

Sevilla