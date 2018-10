BALONCESTO El cordobés Felipe Reyes, el señor de la Euroliga El capitán del Madrid, único que sobrevive en el torneo desde el año 2000, superará este año a Navarro en partidos

Hace exactamente 144 días que Felipe Reyes levantaba al cielo de Belgrado la décima Copa de Europa del Real Madrid. Era la segunda vez que lo hacía. Un honor impensable cuando disputó su primer partido en esta competición hace ahora 17 años. Desde entonces, el pívot madridista ha tenido tiempo de acumular estadísticas y récords, aunque será esta temporada cuando supere definitivamente a Juan Carlos Navarro y se convierta en el jugador con más partidos disputados de la historia. El señor de la Euroliga.

«En ningún momento, cuando era joven, pensé que iba a jugar tantos años a este nivel. Estoy muy contento por seguir en el mejor equipo de Europa, de poder luchar por más títulos. Tengo muchas ganas de poder hacerlo bien y de ayudar al equipo en todo lo que pueda», reconocía ayer Felipe Reyes justo antes de comenzar su decimoquinta temporada en el máximo torneo continental. Historia viva de la Euroliga, donde nadie ha capturado más rebotes que él y donde solo Juan Carlos Navarro ha disputado más partidos. Un récord que, si nada se tuerce, el madridista superará esta temporada. «Se hace raro verle con traje en los partidos. Aún no me he acostumbrado a verle sin la ropa de juego. Pero eso es algo que nos llegará a todos, porque el deporte es así», señala Reyes sobre Navarro, que se retiró con 341 partidos en la Euroliga por los 322 del madridista.

A sus 38 años, el «9» del conjunto blanco afronta la temporada como fuera un canterano. «El día que pierda la ilusión, dejaré de jugar. Siempre he disfrutado mucho del baloncesto. Al principio por la ilusión de jugar con los mayores, con tus ídolos, y ahora con la de seguir ganando títulos y mejorando», explica el capitán del Madrid, que no descarta seguir en activo varios años más. «De momento, me encuentro con muchas ganas de seguir. Si me encuentro bien física y mentalmente, ojalá pueda renovar y cumplir 40 años siendo jugador del Real Madrid».

Hace tiempo que la continuidad de Reyes se decide año a año. Es la mejor forma para calibrar esa ilusión de la que él habla y el interés del club porque continúe en el vestuario. «Mi secreto es no hacer nada fuera de lo normal. Mi alimentación es la misma de cualquier persona. Como de todo y no me privo de nada. Intento cuidarme, claro, y evito los excesos. Trato de descansar cuando no estoy entrenando y le dedico muchas horas al gimnasio», afirma el jugador, un tipo familiar.

Cada verano, la familia Reyes se reúne durante una semana para compartir una parte de las vacaciones. Unos días que le sirven a Felipe para cargar las pilas antes de afrontar un nuevo curso. «Ser feliz y estar bien rodeando es algo que también me ayuda mucho», reconoce el cordobés, que aprovecha cuando no está cerca de la canasta para pasar tiempo junto a sus hijos -Chloe y Axel- y su mujer, Kirenia.

Mientras ve cómo otros compañeros de quinta -Navarro o Mumbrú- van colgando las botas, Reyes se mantiene en lo más alto, siendo aún pieza clave en este Real Madrid que aspira a todo en la Euroliga, donde hoy comienza su andadura hacia el título frente al Darussafaka turco (21.00 horas, Movistar+). «Da igual los años que tenga. Yo no me fijo mucho en la edad, así que creo que Felipe siempre aporta cosas positivas al equipo. Obviamente hay que cuidarle, porque ya no es el Reyes de hace quince años que jugaba 30 minutos por partido. Realmente sigue siendo muy importante para el equipo y estamos encantados de tenerle», apunta Pablo Laso, feliz por contar un año más con él para el asalto a la Euroliga, «objetivo prioritario», como reconoce el jugador.

Un torneo muy igualado

Los blancos parten de nuevo en el grupo de aspirantes para repetir título, algo que el club no consigue desde hace 50 años. «Éste es un título que nos hace especial ilusión. Somo el actual campeón y queremos volver a serlo», señala Reyes sobre la posibilidad de estar en mayo en la Final Four.

El CSKA y el Fenerbahçe -que jugará mañana ante el debutante Herbalife Gran Canaria- aparecen de nuevo como los grandes favoritos para hacerle frente al campeón, sin olvidar a los dos equipos griegos: el Olympiacos y el Panathinaikos de Xavi Pascual. También el Baskonia tiene la ilusión de poder luchar por un título que por primera vez se decidirá en el Buesa Arena de Vitoria. El Barcelona, por su parte, tratará de superar el desastre de la temporada pasada, cuando apenas ganaron once partidos y se quedaron muy lejos de los playoffs. Los azulgranas se miden hoy al CSKA (19.00 horas, Movistar+).