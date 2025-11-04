Lo mejor del baloncesto femenino mundial se cita La Línea entre el 14 y el 16 de noviembre

La Línea de la Concepción vuelve a convertirse en capital del baloncesto internacional entre los días 14 y 16 de este mes de noviembre. La ciudad será la sede del Campeonato de Selecciones de Baloncesto Femeninas en el que participarán tres potencias mundiales, como son España, Francia e Italia.

La Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción son las instituciones encargadas de la organización de esta cita deportiva de primer nivel en colaboración con la Federación Española de Baloncesto (FEB). La sede de la Diputación de Cádiz ha sido el escenario escogido para la presentación del Torneo, en un acto que ha contado con la participación del vicepresidente segundo y responsable de Deportes de la institución provincial, Javier Vidal; la presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, el presidente de la Federación Andaluza de Baloncesto, Antonio de Torres y Alejandro Rodríguez, concejal de Juventud y Deportes del Ayuntamiento de La Línea.

Javier Vidal se ha mostrado satisfecho porque la provincia acoja un evento deportivo de este nivel, que «es un lujo por todo lo que aporta». Al respecto, ha recordado que entre los objetivos de la Diputación de Cádiz están «promocionar la provincia y cuidar a todos los municipios para que eventos de este calado lleguen a todo el territorio». Además, ha aseverado que Cádiz es «una provincia que vive el baloncesto durante todo el año y esta es una oportunidad para disfrutar de este deporte al máximo nivel».

Presentación de la competición. DIPUTACIÓN DE CÁDIZ

De igual modo, el concejal de Deportes del Ayuntamiento linense, Alejandro Rodríguez, ha recordado que La Línea fue declarada 'Ciudad del Baloncesto' en el año 2024 y que este Torneo es una oportunidad «para mostrar que la ciudad está preparada para organizar eventos deportivos de primer nivel».

Selecciones de alto nivel

La presidenta de la Federación Española de Baloncesto, Elisa Aguilar, ha agradecido el esfuerzo que están haciendo tanto la Diputación de Cádiz como el Consistorio linense para llevar a cabo este torneo «de máximo nivel mundial». En ese sentido ha puesto en valor el cartel que lo compone, recordando que la selección francesa es la actual subcampeona olímpica y que Italia obtuvo la medalla de bronce en el último Campeonato de Europa. Sobre España, una «selección top a nivel mundial», ha indicado que desde que jugó por primera y única vez hasta ahora en La Línea, hace 22 años, ha ido acumulando éxitos como la consecución de hasta 14 medallas internacionales, situándose como una referencia del baloncesto mundial.

Aguilar ha puesto en valor también que tanto la selección española como la francesa permanecerán durante una semana completa en La Línea para completar su puesta a punto para el Torneo y los próximos compromisos internacionales, invitando no sólo a asistir a los partidos, sino también a presenciar algunos de los entrenamientos de los equipos nacionales.

Este Torneo Internacional de Baloncesto servirá a la Selección Española Absoluta Femenina como preparación de cara al PreMundial de marzo, que se celebrará en Puerto Rico y en el que España luchará por una plaza en el Mundial de Alemania 2026. Todos los partidos se disputarán en el Pabellón Polideportivo Municipal.

Los encuentros entre las selecciones de España, Italia y Francia podrán seguirse en directo a través de Teledeporte.

El horario de los partidos es el siguiente:

- Viernes 14 de noviembre: ESPAÑA vs Italia. 18.45 horas.

- Sábado 15 de noviembre: Francia vs Italia. 19.30 horas.

- Domingo 16 de noviembre: ESPAÑA vs Francia. 17.00 horas.