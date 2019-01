Vuelven locos a sus rivales con una jugada de fútbol americano

El equipo de baloncesto de la universidad de Northern Kentucky está hoy en boca de todo el mundo por el atrevimiento de su entrenador, John Brannen, que empleó una jugada inspirada en el fútbol americano para despistar a sus rivales.

Con once segundos de partido por disputar, tres puntos de ventaja sobre el equipo de Wright State y un saque de fondo a su favor, los cinco jugadores de Northern Kentucky se colocaron tras la línea de fondo para sorpresa del público y, sobre todo, del equipo rival.

El desconcierto entre los jugadores contrarios fue tal que durante el rápido desarrollo de la acción hasta tres miembros del equipo de Brannen se quedaron solos ante la canasta rival, si bien finalmente prefirieron agotar el tiempo antes que intentar una canasta.

Anyone else see that Northern Kentucky inbounds play? pic.twitter.com/96X8S02FpM