Susto para Ricky Rubio tras una fea caída

El base español Ricky Rubio ha protagonizado el susto de la noche con una espectacular caída que finalmente no ha tenido consecuencias, durante la clara derrota de sus Jazz frente a Filadelfia Sixers (97-114) en la jornada de la NBA.

Joel Embiid trips over Rudy Gobert and takes out Ricky Rubio below the knee, everyone seems to be ok pic.twitter.com/uTObFfvxua