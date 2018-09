Supercopa Endesa Caras nuevas para olvidar a Doncic Laso cincela un Real Madrid más físico que se estrenará de manera oficial hoy en la Supercopa ante el Obradoiro

Pablo Laso luce barba prominente en estas primeras semanas de curso. «No es que haya hecho ninguna promesa ni nada, pero un día me dijo mi mujer que me quedaba bien, y ya está. Pero lo mismo mañana me la quito...», señala divertido. Está feliz el entrenador del Real Madrid, que por primera vez en años ha podido realizar una pretemporada con todos sus jugadores al no haber torneo de selecciones. Eso le ha permitido dibujar sin apreturas el «nuevo» Real Madrid. Un conjunto con caras nuevas –tras la marcha de Luka Doncic a la NBA–, pero con el mismo estilo de siempre. Juego alegre, defensa voraz y ganas de triunfar. Ambición que pondrá hoy a prueba en las semifinales de la Supercopa Endesa, que le medirán al Obradoiro (21.30 horas, Movistar+) en la búsqueda del primer título de la temporada.

«El equipo no tendría que cambiar. Hay un grupo de jugadores que llevan muchos años juntos y sería bastante absurdo cambiar muchas cosas, porque tampoco hay tantas caras nuevas», reconoce Laso. El club ha reforzado la plantilla tras la marcha de Luka Doncic con dos jugadores muy versátiles como Prepelic y Deck, además del canterano Melvin Pantzar. «Prepelic es un jugador muy hábil en el exterior, con buen tiro, que se ha adaptado muy bien a los sistemas y nos puede dar muchas variantes en el juego exterior; Deck es un jugador que puede actuar en varias posiciones, con mucho poderío físico tanto de alero como de ala-pívot. Estamos muy contentos con ambos», explicó el técnico. Los dos debutarán hoy de manera oficial con la camiseta blanca en un torneo que en los últimos años no se le ha dado bien al conjunto madrileño.

«Es indudable que estamos mejor que otros años a estas alturas. Hemos podido trabajar juntos varios días, cuando lo normal es que a la Supercopa hubiera jugadores que llegaran sin haber jugado ni un minuto en la pretemporada», afirmaba ayer Laso antes de viajar a Galicia.

Allí, el técnico espera también al mejor Llull. El balear, tras superar una grave lesión de rodilla y volver al final de la pasada campaña, ha trabajado muy duro para volver al nivel de 2017. «Está con muchas ganas, pero tiene que ir poco a poco recuperando sensaciones», señaló sobre el base, llamado a evitar que la sombra de Doncic se haga demasiado alargada durante la temporada.

Un Barça renovado

La ausencia de Navarro marcará la otra semifinales, que enfrentará al Barcelona y al Baskonia (19.00 h., Movistar+). Tras la retirada del escolta y el fiasco del año pasado, los azulgranas han renovado buena parte de la plantilla. Rostros nuevos que Pesic deberá ensamblar lo antes posible para que esta temporada no se convierta en una nueva pesadilla para la canasta del club catalán. El Baskonia será el primero en ponerle a prueba.