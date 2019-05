Efes-CSKA Sergio Rodríguez, a las puertas de la historia El base puede convertirse hoy en el primer español que gane la Copa de Europa con un equipo extranjero

No deja de sonreír Sergio Rodríguez estos días en Vitoria, feliz por estar a un paso de su segunda Euroliga y por haber demostrado que lejos del Madrid también sabe disfrutar del baloncesto. Su marcha hace tres temporadas dejó heridas abiertas en el canario, que puso rumbo a la NBA donde pasó un año difícil antes de regresar a Europa. La explosión de Doncic y la vuelta de Campazzo le cerraron entonces el paso en el vestuario blanco y tuvo que emigrar a Rusia, donde el CSKA le hizo una oferta galáctica a la que no pudo decir que no. Ahora, con su posible vuelta a Madrid en boca de todos, él solo piensa en el partido de esta noche ante el Efes (20.30 horas, Movistar+ Deportes) que le podría dar al CSKAsu octavo entorchado continental, a solo dos del Real Madrid, el rey de Europa.

En Rusia, Sergio Rodríguez ha pasado dos años complicados en lo personal, porque la vida es Moscú no es sencilla. «Las niñas llevan dos meses casi sin salir de casa», confesaba estos días el base, que apenas chapurrea unas palabras de ruso. Llevaba un año el «Chacho» rumiando la derrota de la pasada Final Four ante sus excompañeros y por eso salió con rabia en el duelo del viernes. «Ya me toca ganar a mí», reconocía en una conversación con ABC antes del partido, al que entró con ganas. Suyo fue el mérito de la remontada en el cuarto inicial. La que enjugó la primera gran ventaja blanca y reenganchó al CSKA al encuentro. Luego, ayudado por De Colo, terminó por sellar la venganza que llevaba cocinando doce meses.

Futuro en el aire

Un triunfo que le acerca al título y que le sitúa a las puertas de la historia del deporte nacional. Porque el base puede convertirse hoy en el primer español que gane la Copa de Europa con un equipo extranjero. «Es algo circunstancial, porque si los españoles no hemos salido más fuera es porque tenemos un gran baloncesto en casa. Me hace ilusión ganar, porque ha sido un año complicado», dice el «Chacho» sobre la que sería su segunda Euroliga tras la conquistada de blanco en 2015. Un título que le situaría de nuevo entre los bases más codiciados de Europa con su futuro aún por decidir.

Porque su contrato con el CSKA era por tres años, pero tiene la posibilidad de romperlo este verano. Los rumores acerca de su posible regreso a Madrid no le preocupan estos días. «De mi futuro hablaré cuando acabe la temporada», explicaba antes de aterrizar en Vitoria. En la capital alavesa no ha querido mirar más allá del choque de esta noche, en el que el CSKA parte como favorito ante el Efes.

El peligro de Larkin

Si De Colo y Sergio Rodríguez fueron los héroes rusos de semifinales, el conjunto turco tuvo en Larkin y Micic a los suyos. Entre ambos sumaron 55 puntos, más de la mitad de los 93 con los que terminó el partido el equipo de Ataman. Números que focalizan el peligro principal del Efes en la final.

El base americano, un jugador capaz de ganar por sí solo un partido, conoce bien el Buesa Arena, pues fue el Baskonia el equipo que le abrió las puertas a Europa en 2016. Allí llegó harto de la NBA, donde su talento había quedado diluido entre las grandes estrellas de la liga. Porque Larkin, un fenómeno precoz que llegó a asombrar al propio LeBron James durante un partido universitario, veía que su protagonismo era decreciente. Tras un breve paso por los Celtics, el Efes le rescató el verano pasado para liderar su proyecto en la Euroliga y la apuesta no le ha podido salir mejor. «Estoy muy agradecido a Ataman, por la confianza de traerme hasta aquí. Cada vez me ha dado más minutos y más responsabilidad y ahora quiero devolverle eso con el título», reconocía ayer el americano, autor de 30 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias en semifinales.

Su potencial es un aviso para el CSKA, el sempiterno participante en la Final Four que busca acercarse al Real Madrid con su octavo título. Sería el segundo de Sergio Rodríguez, cuya sonrisa quiere brillar más que nunca sobre la cancha esta noche.