Playoff NBA La salvaje asistencia del gigante Jokic No evitó sin embargo la victoria de los Trail Blazers en Denver, que deja la serie entre ambos empatada

El escolta CJ McCollum aportó 20 puntos y seis rebotes y encabezó el ataque de los Trail Blazers de Portland que vencieron a domicilio por 90-97 a los Nuggets de Denver, en el segundo partido de la eliminatoria de las semifinales de la Conferencia Oeste, empatan a 1-1 la serie y se quedan con la ventaja de campo.

Un choque en el que pese a la derrota destacó la figura del serbio Nikola Jokic que aportó un doble-doble de 16 puntos, 14 rebotes, siete asistencias y una recuperación de balón, pero al igual que el resto de los jugadores de los Nuggets no tuvo consistencia en el ataque al fallar 10 de 17 tiros de campo.

El pívot dejó para los resúmenes del partido una espectacular acción en el tercer cuarto, cuando se sacó de la manga una brillante asistencia entre las piernas de un rival. Sin embargo estuvo muy lejos de los 37 puntos que anotó en el primer partido de la eliminatoria que ganaron los Nuggets por 121-113.

En el equipo ganador, junto a McCollum, quien anotó tres triples y siempre las canastas decisivas, el pívot turco suizo Enes Kanter y el escolta reserva Rodney Hood encestaron 15 tantos cada uno.

Mientras que el base Damian Lillard, el líder del ataque de los Trail Blazers, no tuvo su mejor inspiración encestadora y acabó con apenas 14 puntos tras fallar 12 de 17 tiros de campo, incluidos seis de siete desde fuera del perímetro.

El ala-pívot Al-Farouq Aminu se convirtió en el mejor de los Trail Blazers en el juego interior al conseguir un doble-doble de 11 puntos y 10 rebotes, que ayudó a su equipo a concluir el partido con un 42 por ciento de acierto en los tiros de campo, comparado al 35 de los Nuggets, que fallaron 23 de 29 intentos de triples.

Pero si los Trail Blazers no tuvieron su mejor inspiración encestadora, peor fue la que mostraron los Nuggets, que dieron toda una exhibición de fallos, sin que contasen con un solo jugador que se salvase de la mediocridad ofensiva. Eso permitió que los Trail Blazers, sin Lillard, ni nada especial que ofrecer en el campo llegasen al descanso con ventaja de 15 puntos (35-50), en el tercer periodo la incrementasen a 17 y llegasen al cuarto con 14.

Luego llegó la reacción de los Nuggets, pero demasiado tarde e inconsistente para un parcial de 90-95 que no cambió la historia del partido y el dominio de los Trail Blazers que acabaron el periodo con racha de 19-9 y 14 rebotes defensivos.

Hood a falta de 17 segundos sentenció la victoria de los Trail Blazers al anotar dos tiros de personal que dejaron ya sin capacidad de reacción a los Nuggets.

Abucheos al equipo local

«Hemos jugado un mal partido, no estuvimos centrados, no movimos bien el balón, hicimos malas decisiones en los tiros a canasta y al final facilitamos su victoria», declaró el entrenador de los Nuggets, Michael Malone. «A estás alturas de la competición no puedes fallar canastas tan fáciles como las que hemos tenido esta noche».

Los Nuggets establecieron la peor marca de su historia en un cuarto de un partido de playoffs, con 12 puntos, después de fallar 18 de 23 tiros de campo, incluidos los 10 intentos de triples.

El lamentable espectáculo deportivo que dieron los Nuggets en la primera parte quedó reflejado en los abucheos que recibieron de sus propios seguidores al ver como fallaban los últimos ocho tiros que hicieron a canastas previos al irse al descanso.

«No tiene ningún tipo de explicación lo que sucedió en el campo y entiendo a los aficionados», comentó Malone. «Ahora debemos pasar página y pensar en el tercer partido con la mentalidad de aprender de los errores».

Pero, de momento, los Nuggets vuelven a perder la ventaja de campo como les sucedió en la eliminatoria de la primera ronda ante los Spurs de San Antonio, a los que luego ganaron en el decisivo séptimo partido.

El base canadiense Jamal Murray, que no está todavía recuperado de su dolencia muscular que sufrió durante la serie ante los Spurs, aportó 15 puntos y siete asistencias que tampoco evitaron la derrota del equipo de Denver.

El ala-pívot Paul Millsap cumplió en el juego interior al conseguir un doble-doble de 14 puntos, 11 rebotes, dos recuperaciones de balón, dos perdidas, y puso dos tapones.

Mientras que el ala-pívot español Juancho Hernangómez siguió sin ver acción en lo que va de las semifinales por decisión del entrenador Malone.