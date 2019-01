NBA La inesperada pifia de Stephen Curry, ¿peor jugada del año en la liga estadounidense? La estrella de los Warriors tenía toda la pista y la canasta para él. Nadie esperaba ver lo que sucedió después sobre el parqué: «Me sentía como un niño en una tienda de caramelos»

S. D.

¿Un mate espectacular? ¿Algún tipo de vacile?... Nadie sabe qué se le pudo pasar por la cabeza a Stephen Curry, estrella de los Golden State Warriors, cuando se encontró con media pista del Staples Center de Los Ángeles y la canasta rival completamente vacías para él después de un inteligente robo de balón.

Curry leyó bien un ataque de los Lakers para interceptar un pase horizontal y lanzarse rápidamente al contraataque. No tenía rivales por delante y quizás por ello se dedicó a pensar en cómo acabaría la jugada. Una forma especial de meter la bola en el aro.

Sin embargo, la mala fortuna quiso que cuando iba a ejecutar lo que posiblemente sería un mate, sus zapatillas se deslizasen por la tarima y le mandasen al suelo en un cómico resbalón.

Tanta era su ventaja que áun le dio tiempo a ponerse en pie y, con la ayuda de un compañero, recuperar la pelota cerca de la esquina. Desde allí lo intentó esta vez en una de sus especialidades, el lanzamiento de tres, pero para rematar la vergonzosa jugada del dos veces MVP de la NBA el balón ni siquiera se acercó a tocar el aro.

«Tener media pista libre por delante me hizo sentirme como un niño paseando por una tienda de caramelos. Iba a intentar algo realmente bonito que no había intentado nunca antes... Y el Señor no me dejó hacerlo», declaró la estrella de los Warriors tras el partido.