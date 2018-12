En las finales de la NBA de 2001, entre los Philadelphia 76ers y Los Angeles Lakers, se produjo una de las jugadas más legendarias que se recuerdan en la historia del baloncesto: una canasta de Allen Iverson en el primer partido de aquella final en la que dejó sentado a Tyronne Lue, sobre el que acabó pasando por encima para regresar a su cancha.

#Throwback to when Allen Iverson did this to Tyronn Lue 🏀 @FballCinema #ncaapic.twitter.com/w63RUj9lRc