NBA La charla de LeBron James a su hijo que arrasa en las redes sociales La estrella de Los Ángeles Lakers y la NBA consiguió animar al chico con una brillante explicación

S. D.

Actualizado: 20/12/2018 09:48h

LeBron James ha conseguido que un vídeo subido a sus perfiles en las redes sociales se haya hecho viral en apenas unas horas. Lo peculiar del caso es que no se trata de imágenes de una jugada o de una actuación suya en la pista. Se trata de una charla didáctica y motivadora que la estrella de Los Ángeles Lakers y de la NBA dio a uno de sus hijos tras un partido.

El chaval, de solo 11 años y que atiende al nombre de Bryce Maximus James, no estaba conforme con el papel que había jugado en la remontada de su equipo por lo que su padre, atento, decidió corregirle y explicarle por qué debía estar mucho más satisfecho.

«Has hecho tres de las mejores jugadas del partido. ¿Quieres que te diga cuáles fueron? Te desanimaste demasiado sin ninguna razón. Hiciste tres de las mejores jugadas del partido. Cogiste el rebote de ataque cuando perdíais de cuatro y conseguiste el palmeo, ¿cierto? Luego le diste el pase a Owen cuando consiguió el 2+1 e hiciste el cambio de posición para el tiro ganador. ¿Sabes lo que estoy diciendo? No te preocupes por si fallas o metes los tiros, chico. Has jugado un partidazo, no te preocupes por ello. Buen trabajo, estoy orgulloso de ti. Ve con tu equipo, buen trabajo», le explicó.

Una charla que caló en el chico, que regresó con su equipo con mucha mejor cara que apenas un minuto antes.