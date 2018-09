Baloncesto Navarro ya tiene relevo: Tomic es el nuevo capitán Será el primer extranjero en ostentar el cargo en la sección culé y Pierre Oriola le acompañará como segundo

Sergi Font

La despedida de Juan Carlos Navarro, uno de los jugadores más importantes de la historia de la sección de baloncesto del Barcelona, no solo suponía una baja importante en la cancha sino que también dejaba huérfana una capitanía que ha ostentado desde el año 2011. Svetislav Pesic avisó el pasado viernes que no era el momento de nombrar un nuevo jefe en el vestuario ya que ese día debía respetarse aún la figura de la Bomba. No obstante, ya avisó que durante el fin de semana daría a conocer el nuevo capitán del equipo. El club ha anunciado que será Ante Tomic el que mande en el vestuario desde este momento, algo que era previsible dado que ya realizaba labores de segundo capitán junto a Navarro. El pívot croata se convierte de esta manera en el primer extranjero que ostente la capitanía. Tomic estará acompañado por Pierre Oriola, que ejercerá las funciones de segundo capitán tras haber llegado al Barça en 2017. Pesic dio sus razones: «El equipo se asegura continuidad en las funciones de capitán porque ambos también lo eran el curso pasado».

El jugador croata llegó al Barça la temporada 2012-13 y en las seis temporadas que ha defendido la camiseta azulgrana ha jugado 455 partidos oficiales, convirtiéndose en el jugador extranjero con más partidos de la sección de baloncesto. En este sentido, Tomic ha superado a jugadores como Erazem Lorbek (341) y Gianluca Basile (329). Ha conquistado 10 títulos en total: 1 Liga ACB (2013-14), dos Copas del Rey (2013 y 2018), una Supercopa Endesa (2015) y 6 Ligas Catalanas (2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017).

Tomic se ha mostrado muy orgulloso de la posibilidad de representar al vestuario azulgrana. «Es un honor, estoy muy orgulloso. Será mi séptimo año en el Barça y soy el jugador con más años. Es una responsabilidad muy grande, sobre todo tras el adiós de Navarro. Ser capitán del Barça es increíble y estoy muy contento», explicó en declaraciones exclusivas a los canales oficiales del club azulgrana. Oriola se mostró en la misma línea: «Es un reto importante. Siempre he querido estar aquí y ahora ser elegido segundo capitán tras Tomic dice mucho. Creo que el club me tiene aprecio, respeto e intentaré ayudar al equipo a conseguir grandes éxitos y que seamos una gran familia. Espero ayudar a los jugadores nuevos a entender qué es el Barça, lo que significa esta camiseta y que la defiendan hasta muerte, hasta el último día».

Hoy puede ganar un título más

Tomic podría sumar una nueva Liga Catalana si vence esta noche al Andorra en la final. El Barcelona, que venció el sábado al Baxi Manresa por 78-63, disputará hoy (20:00 horas) en el pabellón Barris Nord de Lleida la final de la 39ª edición de esta competición perteneciente a la ACB. Será la cuarta final entre azulgranas y andorranos, saldadas todas con victorias culés. El Morabanc luchará por su primer título y el Barcelona por el vigésimo segundo en la que será su trigésimo cuarta final. El Barcelona no podrá contar con Kevin Séraphin y Adam Hanga, en la recta final de la recuperación de sus lesiones, ni con Pau Ribas por precaución.