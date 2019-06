NBA Giannis Antetokounmpo, MVP de la temporada

El ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo no pudo completar una temporada de ensueño de haber conseguido llegar a las Finales de la NBA con su equipo de los Milwaukee Bucks, pero tuvo la compensación de haber sido elegido como el ganador del premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la liga.

Antetokounmpo, de 24 años, se convirtió también en el tercero más joven en la historia de la NBA que lo consigue y el segundo de los Bucks, después que el primero fuese el legendario Kareem Abdul-Jabbar.

La nueva estrella de la NBA recibió el premio durante la celebración anual de la ceremonia NBA Awards, que tuvo lugar en Los Angeles.

Antetokounmpo, que logró promedios de 27,7 puntos; 12,5 rebotes y 5,9 asistencias por partido esta temporada, venció en la votación final al escolta James Harden, de ls Houston Rockets, y al alero Paul George, de los Oklahoma City Thunder.

El nuevo MVP de la NBA, un nativo de Atenas, se unió al base Derrick Rose y del alero LeBron James como los tres más jóvenes en conseguir el premio en los últimos 40 años y en el quinto jugador que sin haber nacido en Estados Unidos se lleva el galardón.

Como siempre ha hecho, Antetokounmpo, en el momento de recogida del premio, recordó toda la motivación, el apoyo, y reconocimiento a la ayuda que recibió de su familia, comenzado por su padre, quien fue el que le inculcó la responsabilidad de trabajar cada día y luchar al máximo.

«Sin él y todo el apoyo que he recibido de mi familia ahora no estaría aquí, ni mucho menos que me hubiese convertido en el mejor jugador de la NBA», comentó Antetokounmpo.

El jugador franquicia de los Bucks, que eran los grandes favoritos a haber estado en las Finales de la NBA, pero fueron eliminados por los Toronto Raptors, actuales campeones, dijo que el haber llegado hasta donde está no había sido nada fácil.

«Cada vez que pisaba la pista de juego, mi papá me motivó y aunque sintiera dolor o no tuviera ganas de jugar, lo hacía. Quiero agradecer a mis sorprendentes hermanos. Los amo, son mis modelos a seguir. Gracias por todo lo que hacen por mí. Quiero agradecer a mi increíble mamá. Es mi heroína», destacó Antetokounmpo tras recibir el trofeo.

El nuevo MVP de la NBA recibió 78 de los 100 votos posibles para ganar el premio, que otorga el panel de periodistas especializados que cubren la información deportiva de la NBA tanto en Estados Unidos como en Canadá.

Antetokounmpo fue elegido como capitán del equipo All Star 2019 junto con James. Se convirtió en el primer jugador en promediar 25 puntos y 10 rebotes por partido en un equipo con el mejor récord de la liga desde que Shaquille O'Neal lo hizo cuando estaba con Los Angeles Lakers en la temporada de 1999-2000.