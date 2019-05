Selección española Pau Gasol, baja definitiva para el Mundial

Pau Gasol no acudirá con la selección española al próximo Mundial de baloncesto, cita que se celebrará en China a partir del 31 de agosto. Lo ha confirmado Sergio Scariolo, seleccionador nacional, en el Diario As: «Esta semana he mirado a Pau más como seleccionador que como rival. Para nosotros, Pau es importantísimo. Va a ser una baja tremenda. Los que queremos a Pau lo apoyamos y sabemos que ha tomado la mejor decisión. Sólo puedo desearle que su recuperación sea perfecta. Pau no sólo quería estar bien, sino competir».

Pau Gasol decidió operarse el pie la semana pasada para acabar con sus problemas físicos. «Su baja es un mazazo porque es un jugador histórico y, en términos de liderazgo, mucho más. Será la primera vez que en un gran campeonato no tengamos ni a Navarro ni a Gasol a la vez», concluye Scariolo.