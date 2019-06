Baloncesto Garbajosa: «La Euroliga amplía equipos sin contar con nadie»

El presidente de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Jorge Garbajosa, ha lamentado que la Euroliga haya decidido ampliar equipos y jornadas para la próxima temporada "sin hablar ni contar con nadie" y ha reconocido que no le gusta "en absoluto" que la próxima 'Final Four' pueda coincidir con los 'playoffs' de las ligas nacionales, reivindicando "un calendario consensuado" por todos los actores del baloncesto europeo.

"No me gusta en absoluto que la Euroliga haya puesto la próxima 'Final Four' (22-24 mayo) en mitad de los 'playoffs' de las ligas nacionales. La Euroliga es una competición que sin hablar con nadie ni contar con nadie amplía jornadas, amplía equipos, mete a equipos designados a dedo. El calendario tiene que ver quien intenta hacer un calendario mesurado y coordinado, y la Euroliga toma decisiones unilaterales pensando en su beneficio único y propio", lamentó Garbajosa durante un desayuno informativo con la prensa.

El presidente de la FEB abogó por "un calendario consensuado", pero lamentó que "si invitas a alguien a la mesa y no se sienta, o si se sienta te contesta 'no' a todo, es complicado". "Negociar con alguien que no quiere negociar es absolutamente imposible", reiteró, apuntando que en el calendario caben "todos".

"Con la ACB y la FIBA no estamos de acuerdo en todo, ni mucho menos, pero sí hay una voluntad de cooperar para hacer cosas en beneficio de los jugadores. Con este calendario tan exigente al final los jugadores están sobreexprimidos. Por ejemplo, como dijo Rudy (Fernández) el partido por el tercer y cuarto puesto de la Euroliga es evitable", recalcó.

En este sentido, subrayó que "la FIBA ya ha dado el primer paso, que es retrasar el inicio de las concentraciones de las selecciones para el Preolímpico y así dar espacio a las ligas nacionales". "Es un año olímpico y todos los jugadores quieren estar en los Juegos. Trabajamos con la ACB, con la FIBA y con todo el mundo que quiera negociar", incidió.

Profesionalización del baloncesto femenino

Por otra parte, Garbajosa se refirió a otra polémica, la petición realizada en la última asamblea de la FEB por Perfumerías Avenida y Al-Qázeres, que pidieron que el baloncesto femenino sea profesional, algo que fue rechazado por el organismo.

"Es un poco surrealista. Se presentó una enmienda a los estatutos para hacer que la Liga Dia sea profesional y la Ley del Deporte solo reconoce como profesionales las dos primeras divisiones de fútbol y la Liga ACB, así que la propuesta era nula de pleno derecho. Quizá sea fruto de la desinformación", opinó Garbajosa.

En este sentido, quiso aclarar que "no es una cuestión de hombres y mujeres". "La Liga Asobal de balonmano es masculina y no está reconocida como una liga profesional, igual que la liga de voleibol. No es un tema de género, es un tema de reconocimiento en la Ley del Deporte", repitió.

"Hemos impulsado el Mundial de Tenerife, la candidatura conjunta con Francia para organizar el Eurobasket 2021, la Liga Dia, la equiparación de dietas... Pero lo que no va a hacer esta federación es la imprudencia, por no decir otra cosa, de pretender que la asamblea apruebe algo ilegal", zanjó al respecto.

En cuanto a la situación financiera del Grupo Dia, patrocinador de la primera división del baloncesto femenino español, el exjugador fue optimista. "Tenemos un año más de contrato con ellos y es cierto que hay mucho revuelo por lo que se lee en la prensa, pero la gente de Dia nos transmite tranquilidad absoluta en las diferentes conversaciones que hemos mantenido con ellos", dijo.

Otro tema importante del baloncesto femenino es la candidatura conjunta de España y Francia para organizar el Eurobasket 2021. Ambos países vecinos rivalizarán con la candidatura conjunta de Suecia y Ucrania de cara a la decisión final que se anunciará en julio. En caso de serle concedida la organización, España tendría dos sedes y organizaría partidos de fase de grupos y cuartos de final.

"Buscamos ciudades de baloncesto, y ciudades de baloncesto femenino en particular que tengan ese elemento de visibilidad. Cuando designamos Tenerife como sede del Mundial hubo alguna crítica y al final fue un éxito", recordó Garbajosa, quien quiso recalcar su "apuesta absoluta por el baloncesto femenino".