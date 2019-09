España, campeona del mundo La Familia

Lo que se ha conseguido en China es algo muy importante para el baloncesto español, mucho más de lo que nos podemos imaginar. Es, ante todo, la continuidad del trabajo bien hecho, un premio a la constancia y al sacrificio de todos los integrantes de ese grupo. Todo el mundo ha aceptado, y eso cabe resaltarlo, que el equipo es lo primero, porque en ese vestuario no hay espacio para los egos o para los roles principales que se pueden tener en los diferentes clubes. Además, jugar por España, defender esos colores y representar a tu país también hace que la integración de los nuevos sea mucho más fácil.

Y ya no es solo el oro: es el saber jugar, el saber estar, el saber competir. Es verdad que los torneos acostumbran a ponerte en tu sitio y que España está en lo más alto del podio, pero es justo decir que Sergio Scariolo y su cuerpo técnico han hecho un trabajo enorme durante todos estos años. Pasan los jugadores de manera inevitable, es verdad, pero todos los que llegan a esta selección hacen lo que toca y se adaptan sin dificultad. Y ese, creo, es el gran mérito de esta generación tan exitosa. Todos estamos a lo mismo, solo así se entiende el éxito.

Estoy muy feliz por todos los compañeros que han triunfado en China, también por los técnicos y el resto de la expedición. He estado con ellos durante muchísimo tiempo y también me alegra ver que hay otros chicos que se estrenan en el podio con España. El baloncesto nacional crece y crece, sigue para adelante sin freno. Y no es solo una generación, es un estilo único, una manera diferencial de entender el baloncesto, yendo siempre de la mano. Todos juntos, sin excepciones. En definitiva, lo que se le debe pedir a una familia. Y ninguna es mejor que esta.