Euroliga El berrinche del técnico del Efes tras la remontada del Real Madrid en Estambul Ergin Ataman cargó con dureza contra la actuación arbitral y aseguró que pedirían a la Euroliga la repetición del partido

S. D.

El Real Madrid consiguió este viernes en Estambul una balsámica victoria después de varias derrotas consecutivas. Los de Pablo Laso remontaron en un complicado escenario gracias a un maravilloso cuarto final en el que le dieron la vuelta al marcador. El Anadolu Efes turco llegó a ganar por 15 puntos en el tercer cuarto pero acabó cayendo por dos puntos (82-84).

Una derrota que dolió a los locales que, por boca de su técnico Ergin Ataman la achacaron a los árbitros. En concreto a un supuesto error que cometieron con el reloj de posesión a tres minutos del final y que en realidad no fue tal. Su enfado era tan grande que llegó a asegurar que pedirían a la Euroliga la repetición del partido.

«Quiero más respeto, hablaremos con los directivos. Creo que los colegiados han cometido errores críticos, importantes y uno de reglamento. Después de una técnica a Dunston, el reloj de posesión debería haber comenzado con el tiempo restante. Faltaban 4 segundos, pero lo reiniciaron a 14. Nos opusimos dos, tres veces. Ellos dijeron: 'No, no' ¿Qué no? Esa es una regla. Solicitaremos a Euroliga la repetición del encuentro», argumentó el técnico.

Pero el técnico del conjunto turco no contaba con las nuevas normas aprobadas este verano que dan la razón a los árbitros. Sólo se tendría que haber mantenido el tiempo de posesión en caso de que la infracción la hubiese cometido el equipo atacante.

Además, el equipo turco firmó el acta al acabar el partido sin consignar ninguna protesta en el mismo, por lo que la impugnación del encuentro no es factible.

Ataman transmitió su frustración y amargura por la victoria blanca al resumir su visión del choque para 'Eurohoops': «Jugamos un gran partido. Estoy orgulloso de mis jugadores. Creo que dominamos el encuentro casi al completo. Estuvimos espectaculares. Después de lograr 14 puntos de ventaja, perdimos nuestro respeto en el último cuarto. Cometimos demasiados errores. En los últimos 5 minutos, no hicimos los tiros que habíamos hecho los primeros 35. Solo recuerdo una vez al Madrid por delante: al principio. Se han puesto arriba dos veces y han ganado el partido. Demostramos a todos que podemos ser campeones de la Euroliga».