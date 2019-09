La española Astou Ndour sufre la expulsión más incomprensible de la WNBA

Astou Ndour, jugadora española de las Chicago Sky, de la WNBA, sufrió una increíble expulsión en el partido que enfrentó a su equipo con las Washington Mystics por, supuestamente, agredir a uno de los árbitros.

La pívot de ascendencia senegalesa, internacional con España en 64 ocasiones y reciente medalla de oro en el Europeo, se marchó al vestuario después de la desproporcionada reacción de uno de los árbitros, que ante un ligero toque con la mano de Ndour en su cadera, decidió sacar del partido a la incrédula jugadora.

«Siempre he mostrado un gran respeto por los árbitros y mi trayectoria lo avala», dijo después Ndour al referirse a la acción. «Todavía no entiendo bien qué ha ocurrido y no estoy de acuerdo, pero lo respeto. Seguiré trabajando duro».

Ndour es una de las jugadoras más destacadas de las Chicago Sky y venía de completar sus dos mejores partidos del curso, con 18 puntos y 6 rebotes de media.

En este caso, como en tantos otros, las imágenes son más que elocuentes.

I have always shown great respect for the referees and my career supports me.I still don't understand very well what happened today and I don't agree, but I respect the decision.I will continue to work hard.Let’s go #Quickturn#Bigchallengecoming#Playoffstime#SkyTown@WNBA⁩ pic.twitter.com/2jWNlcCXYy