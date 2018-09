España-Puerto Rico El enfado de Mondelo por la dureza boricua: «Rezaba para que acabara el partido con todas sanas» El seleccionador español afirmó que algunas acciones de las jugadoras de Puerto Rico fueron para hacer daño

Durante el partido, en la banda, a Lucas Mondelo no se le vio nervioso. Luego, el seleccionador reconoció que había hecho un ejercicio de paciencia ante la dureza consentida de las jugadoras de Puerto Rico. "He tratado de estar tranquilo para que las chicas mantuvieran la calma. Ellas son un equipo que, siendo generosos, juegan al límite de la falta", señaló el seleccionador, cuyo enfado contenido fue a más en la sala de prensa.

"No sabía si jugaban al fútbol o al baloncesto, hacían entradas a la altura de la hierba. Se metían debajo cuando tirábamos, soltaban la pierna en las entradas... Y ahí puede haber una lesión grave. Eso ya no me compete a mí. Me daba igual la diferencia de puntos, rezaba para que el partido acabara cuanto antes y que llegaran todas sanas a casa", explicó.

Una de las que sufrió en sus carnes la dureza de las boricuas fue Laura Nicholls. En el final del encuentro, un golpe de Jones en el estómago tumbó a la jugadora española. "Jones ha ido a hacerme daño y lo ha conseguido. Este tipo de comportamiento no lo entiendo. Si yo alguna vez hago daño a un rival pido disculpas casi hasta a su familia, pero parece que no todo el mundo es así", señaló la jugadora española que se fue al hotel con un fuerte golpe en la espalda, al igual que Laura Gil en el pómulo.

Heridas de guerra que esperan cuidar hoy durante el día de descanso. Jornada para cargar las pilas antes de medirse el martes a Bélgica con el primer puesto del grupo C en juego. A España le vale perder hasta por siete puntos para mantener ese liderato que actualmente ostenta y que permite evitar los octavos de final.