Damian Lillard, protagonista del primer regreso de la NBA tras la pandemia

Para un jugador de baloncesto hay muchos hitos. Ganar la NBA, lograr un oro en los Juegos, un Mundial... y ser la portada del videojuego más famoso del mundo de la canasta. Por ahora, Damian Lillard no ha conseguido ninguno de los tres logros en la cancha, pero será el rostro visible del 2K21 que se lanzará el próximo 2 de julio y que será el primer «regreso» de la NBA, que en los próximos días echará a andar en Orlando.

« Este es un momento especial en mi carrera en la NBA . He sido fan de NBA 2K durante años y me encanta cómo representan todos los aspectos de la cultura del baloncesto. He jugado a 2K toda mi vida y me siento honrado de unirme a otros grandes de la NBA que han estado en la portada. Estoy agradecido a todos mis fans, y no veo la hora de que todo el mundo pueda jugar a 2K21 cuando esté disponible», reconocía el jugador, que será uno de los protagonistas de la liga cuando regrese el próximo 30 de julio en Orlando.

A Lillard le acompañarán otros dos jugadores más en esta aventura post-Covid, que se harán públicos a partir de mañana. De hecho, el base de los Blazers será la imagen del videojuego para la generación actual de consolas y mañana se conocerá el rostro que ocupará la portada en el juego dirigido a la nueva generación de consolas.

El base de los Blazers es uno de los mejores jugadores de la NBA, autor esta temporada, por ejemplo, de 61 puntos en un encuentro ante los Warriors en el que anotó 11 triples. Es en esa faceta en la que es uno de los grandes especialistas de la liga.

