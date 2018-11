Baloncesto - Euroliga Bartzokas se cruza en la progresión europea del Barça Los de Pesic visitan esta tarde la pista del Khimki tras tres victorias consecutivas en la competición continental

Sergi Font

La buena racha que presenta el Barcelona en la Euroliga tras un inicio de competición titubeante se pondrá en juego esta tarde en la pista del Khimki (18:00 horas), donde el equipo ruso tratará de impedir que los azulgranas sumen su cuarta victoria consecutiva, lo que les permitiría asaltar la zona alta de la clasificación y acumular victorias pensando en clasificarse para el playoff. El encargado de evitarlo será Georgios Bartzokas, que fue cesado en el verano de 2017 tras una única y decepcionante temporada en el banquillo culé. El griego, que fue reemplazado por Sito Alonso, no guarda buen recuerdo de su etapa en el Palau y se marchó dolido con la entidad catalana. El Barcelona tratará, por tanto, de igualar las cuatro victorias seguidas que consiguió hace tres temporadas (logró seis, entre las jornadas 2 y 7 de la fase regular de la campaña 2015-16).

La derrota del Barcelona este pasado domingo en la pista del Montakit Fuenlabrada deja claro que los azulgranas no están aún a su máximo nivel, aunque tiene momentos de brillantez y no se descarta una victoria en cualquier cancha. Ahora debe demostrarlo ante el Khimki, un rival de nivel alto pero que no ha tenido un buen inicio de temporada en Europa, ya que solo ha ganado un encuentro, ante el Herbalife Gran Canaria la pasada semana, y cediendo en dos partidos (contra ante el Anadolu Efes Estambul y Olimpia Milán) por un punto y con tiros decisivos en contra en los últimos segundos.

«Tenemos que prepararnos muy bien, porque el Khimki es un rival fuerte. El Khimki esta temporada es un nuevo equipo, más completo, con tres jugadores nuevos como Jordan Mickey, que tiene una gran capacidad atlética y experiencia, como Tony Crooker, un tirador, y Dee Bost, un base, algo que ellos necesitaban y que les da más opciones al equipo. Hacen un buen baloncesto y sobre todo tienen a Alexey Shved, que creo que es uno de los mejores jugadores, pero no es sólo Shved, es todo, la defensa, el ataque, la concentración, jugar como equipo... Todo», explicó Pesic, antes de viajar a Moscú. El entrenador azulgrana destacó la importancia de ganar todos los partidos y de la dificultad que ello conlleva. «Nosotros nos preparamos para ganar todos los partidos, pero el rival también lo hace y eso hay que tenerlo en cuenta. Todos los encuentros son importantes, una sola derrota te puede dejar fuera del playoff», advirtió. No obstante, también quiso relativizar todo lo que ocurre a estas alturas de temporada: «No celebro si ganamos y no lloro si perdemos, estamos en noviembre y ahora es un momento en el que intentas dedicar más tiempo a analizar lo que hacemos, estamos en una fase en la que tenemos que mejorar mucho no sólo nuestra táctica o nuestra técnica, sino también nuestra concentración y esos momentos en los que no jugamos bien. Si tenemos ocho o diez puntos, como ocurrió en Fuenlabrada, por ejemplo, intentar no perderlos en dos o tres minutos, no perder el control del partido. Esta es una situación que no me preocupa, porque son situaciones que ocurren, pero sí que lo tenemos que hablar y que trabajar. También tenemos jugadores que son nuevos y tienen que entender lo que se espera de ellos en un club nuevo, en un nuevo concepto».

Por su parte, Georgios Bartzokas, también valoró la dificultad de medirse a su exequipo: «Todo el mundo aquí sabe lo difícil que va a ser este partido. El Barça es un equipo con mucha calidad y con uno de los banquillos más profundos de la Euroliga. Tienen 15 jugadores de altísimo nivel». El griego añadió que «ellos cuentan con dos grandes creadores de juego como Kevin Pangos y Thomas Heurtel y tienen a otros jugadores con sabe jugar en otras posiciones. Han conseguido grandes fichajes, como Chris Singleton, porque además de su calidad en ataque puede ser un factor importante en defensa. Y tienen a Ante Tomic, que es el pívot con más recursos en Europa ahora mismo».