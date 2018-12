Baloncesto - Euroliga El Barça no se fía del Buducnost, un equipo trampa Los montenegrinos solo han ganado dos partidos pero han sido ante el Baskonia y el CSKA

Sergi Font

Barcelona Actualizado: 06/12/2018 11:57h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Barcelona afronta el partido de esta tarde (19:00 horas, Movistar Deportes) ante un Buducnost mucho más peligroso de lo que arrojan sus números en esta Euroliga. Aunque los montenegrinos ocupan la zona baja de la clasificación, con solo dos victorias y ocho derrotas, y parece un desplazamiento fácil, a los hombres de Pesic no se les puede olvidar que esos dos triunfos los ha logrado en Pogdorica Quien piense que puede tratarse de un trámite balsámico tras la primera derrota en el Palau ante el Fenerbahçe (65-84) se equivoca. Y si no que se lo pregunten al Kirolbet Baskonia y al CSKA Moscú, líder incontestable de la competición que solo ha perdido ese encuentro. Por este motivo, aunque parten con el cartel de «Cenicienta» tras regresar a la Euroliga quince años después de su última participación, han demostrado que pueden dar la sorpresa en cualquier momento. Y todo ello lo tienen en cuenta los azulgranas, que quieren sumar su séptima victoria para acomodarse en la zona de playoff antes de afrontar otro nuevo Dragon Khan en el calendario europeo, ya que este mes de diciembre deberán enfrentarse a Real Madrid, Olympiacos Baskonia y Efes.

En el Buducnost juega el exbarcelonista Edwin Jackson, segundo mejor en anotación de su equipo (10,5 de media y 53,2 por ciento en triples) por detrás del pívot Earl Clark (13,1 puntos y 4,7 rebotes). El quinteto titular lo completan Nemanja Gordic (4 asistencias de media y 43,3 en triples), Alen Omic (5,3 rebotes y 59 por ciento en tiros de dos) y Coty Clarke (1,3 en robos). Los números globales favorecen al Barcelona, que nota 80 puntos de media por los 71 del Buducnost, y encaja 79 por los 82 de los balcánicos. Los de Pesic también son ligeramente mejores en rebotes, robos, tiros de dos, tiros libres y valoración. El único punto fuerte de los montenegrinos es el lanzamiento exterior. Superan al Barça siendo un 7 por ciento más efectivos.

«Todos los partidos de Euroliga son importantes y más si juegas fuera de casa. Eso lo saben especialmente el Baskonia y el CSKA Moscú que no tuvieron en cuenta que el Buducnost puede jugar un baloncesto de alto nivel, especialmente en su pista donde ambos perdieron», avisó Pesic antes de viajar a Pogdorica. El entrenador serbio no se fía del balance de victorias y derrotas del Buducnost. «Es un conjunto muy solido, con una buena organización, pero han tenido bastantes jugadores con problemas físicos y tienen algunos jugadores nuevos que ahora están ya acoplados al equipo: eso les permite un buen ritmo de juego y los convierte en muy peligrosos», explica. Pesic añade: « Durante el parón de la liga Endesa hemos hecho un trabajo de gran concentración pensando exclusivamente en el Buducnost, sabiendo como hemos de jugar contra ellos aunque, repito, es un rival muy peligroso que juega con inteligencia y que en los próximos partidos podría demostrar un gran baloncesto». El coach del Barcelona desmiente que el Buducnost sea un rival asequible: «En la Euroliga no hay rivales fáciles, todos tienen su calidad aunque, como siempre, hay unos favoritos y otros que no lo son, pero cuando se juega fuera cualquier encuentro es complicado para todos los equipos y para nosotros también lo será».