Pau Gasol: «No pude ser médico, así que utilizo mi perfil público para ayudar» El pivot de los San Antonio Spurs mostró su lado más humano en la presentación de su libro libro «Bajo el aro» hoy en Madrid

El catalán siempre ha sido una persona tremendamente comprometida. En los últimos 15 años ha sido embajador de UNICEF y tiene la Fundación Gasol (junto a su hermano) para luchar contra la obesidad infantil. «Yo quería ser médico, como mis padres, pero ya que no pude, utilicé el deporte y su influencia para aportar a la sociedad».

Pau Gasol se abre en su libro «Bajo el aro», presentado hoy en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Narra sus mejores y peores vivencias: desde sus títulos con Los Ángeles Lakers o las medallas con la Selección hasta duras lesiones y finales perdidas. Pero sobre todo trata de recoger sus principios y valores, algo que «puede inspirar y ser útil para todo tipo de personas, perfiles y profesiones», dijo Gasol.

«El talento sin esfuerzo no sirve de nada» o «cada día es una nueva oportunidad» son algunos de los lemas que recoge este escrito, dedicado principalmente a los jóvenes. Recuerda además la importancia de la familia, que en su caso se mudó por completo a Memphis cuando ingresó en la NBA, y del entorno no solo para los jugadores, si no de cualquer persona.

Un apasionado del baloncesto

«No pienso en la retirada, aunque sé que algún día llegará, y en una fecha cercana supongo. Aún así, me gustaría seguir ligado al baloncesto toda mi vida, de una forma u otra». Así afronta el pivot de los Spurs a sus 38 años las últimas temporadas.

«Sería bonito compartir equipo con Marc (Gasol), parece que este año no será, veremos el que viene», así mostró su entusiasmo por seguir en la NBA y abrió las puertas a futura temporada 2019-20, en la que alcanzaría los 40 años.

En cuanto a la Selección Española «Mis mejores recuerdos son con ellos, de hecho mi libro comienza con la narración del partido del Mundial 2006 ante Argentina». Confirmó que no decidirá si participará en el Mundial 2019 hasta que finalice la próxima campaña de la NBA: «no pienso aún en la Selección, la ilusión de jugar otra vez con ellos la tengo, incluso en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero ahora toca centrarse en los Spurs».

Sobre las polémicas ventanas FIBA, que citarán a los jugadores internacionales mientras estén en sus clubs (algo que ya pasa en fútbol), se mostró compresivo y positivo: «Dará oportunidades que, si no fuese por las ventanas, no estarían citados con la Selección. Pueden ganarse así un hueco en la convocatoria final, quién sabe».