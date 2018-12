Liga Endesa La anécdota de cómo se conocieron Pablo Laso y Sergio Llull

Actualizado: 15/12/2018 12:33h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Pablo Laso contó en El partidazo de Cope su predilección por Sergio Llull, un jugador al que lleva entrenando ocho años y que, con él como entrenador, ha crecido hasta convertirse en uno de los grandes jugadores del basket español. Laso

El técnico del Real Madrid desveló también la forma en la que se conocieron, una anécdota que deja bien a las claras el desparpajo que siempre ha tenido el mallorquín: «Siempre cuento cómo le conocí en un torneo sub-20, en Inca. Él jugaba en Manresa. Estaba viendo el torneo y uno de los jugadores que me gustaba en ese momento era Sergi, que era un crío jugando en Manresa. Me chocó que yo estaba con otra persona y vino él a saludarme. No le conocía en persona y se acercó: "Hola Pablo, soy Sergio Llull", y tal. Ese fue el primer contacto personal que tuve con él. Ha pasado el tiempo, hemos pasado muchas cosas y es un chico que en ese momento demuestra que el baloncesto le importa, porque me reconoció y vino a saludarme. Lo que me chocó es que la persona que estaba conmigo me dijo: "¿Ves? Este chico será jugador, porque sabe quien eres"».

Escúchalo en COpe Escuchar

Laso reconoció su enorme admiración por Llull, que incluso en algún momento llegó a desatar la envidia de algún otro jugador: «Me río mucho cuando recuerdo que cuando yo entrenaba en Santander y jugábamos contra el Manresa yo siempre decía: "hay que defender a Llull, hay que defender a Llull". Hasta que un día un jugador del Santander me dijo: "Vale ya con tu niño". Ese mismos jugador me dijo hace poco: "Como a Llull siempre le has puesto por las nubes"…».