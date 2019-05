Liga Santander Así es Sergio Camello, la joya de la cantera del Atlético El delantero, que entró en el club en 2009 junto a su hermano mellizo y este sábado debutó con un gol ante el Levante, tiene ascendencia rojiblanca

En el partido de la última hoja de servicios de Godín y Juanfran, en la tarde del adiós de Griezmann y quizá también en los últimos 90 minutos como rojiblancos de Filipe y Rodri, un canterano, Sergio Camello (Madrid 10-2 2011), vio cumplido el sueño de debutar con el Atlético de Madrid. El delantero alegró a Simeone la tarde de las despedidas y mostró la efectividad que exhibe desde 2009 en los conjuntos inferiores. Una de las perlas que pule la factoría colchonera, la más prometedora en muchos años, se atreve a asegurar alguno de los técnicos con los que ha coincidido. El internacional sub 18 firmó el empate ante el Levante con su primer remate entre palos y se convirtió en el primer goleador de su club nacido en el siglo XXI. «Saldré en los libros del Atleti», afirmó feliz tras el encuentro en el Ciutat de Valencia en el que ayudó a que su equipo, en inferioridad por expulsión de Correa, igualara el 2-0 con el que los locales se marcharon al descanso.

📜 ¡Un gol para la historia! 📜

😍 ¡Sergio Camello es el primer jugador rojiblanco nacido en el siglo XXI que marca en la máxima categoría! 🔝#AúpaAtleti#LevanteAtletipic.twitter.com/hpbieE00qf — Atlético de Madrid (@Atleti) 18 de mayo de 2019

«Es un jugador que destaca sobre todo en la toma de decisión y también por su pausa, además de por su calidad técnica. A pesar de su poco desarrollo físico sabe ingeniárselas para sacar provecho de cualquier situación. No es explosivo, pero con balón sí es rápido», explica a ABC Manolo Cano, entrenador del San Sebastián de los Reyes que el pasado curso logró un triple histórico con el Juvenil delAtlético al ganar Liga, Copa y Copa de Campeones. En aquel equipo no estaba Camello, pero el técnico le conoce bien. «Es la joya de la cantera rojiblanca», advierte.

En la tarde en la que repitió su peor puntuación en la Liga (76), Simeone le brindó la oportunidad de debutar tras el descanso. Un broche estupendo para una temporada en la que todo ha ido muy rápido para Camello. Comenzó con el Juvenil A, el pasado fin de semana ayudó con un doblete a la clasificación del filial de Segunda B para el playoff de ascenso y este sábado debutó con el primer equipo. «Esto es un sueño de pequeño, de toda la vida. Y encima marcar un gol. Es una alegría», explicó en declaraciones a Bein tras su debut en la Liga. Camello tardó 35 minutos en estrenarse como goleador al cazar una pelota tras un disparo de Koke. «Cuerpo no tengo, pero gol tengo mucho. Y se lo puedo asegurar a cualquier atlético. Me gustaría ser una leyenda en el Atleti», reconoció con naturalidad. Aunque parece tímido, sobre el césped es todo descaro. Además de la facilidad para rematar, el canterano mostró otras de sus cualidades: movilidad, atrevimiento y habilidad para el desmarque.

Junto a su hermano mellizo

Camello entró hace una década en el Atlético, al que llegó acompañado de Gonzalo, su hermano mellizo, ahora en el juvenil. Ambos militaban en un equipo de Boadilla, el Encinas, cuando fueron invitados a realizar una prueba. Dos jugadores que sienten los colores por influencia de su tío Mauri, antiguo defensa rojiblanco que debutó en Segunda división con el filial a finales de la década de los 80. «Sentimiento inexplicable. Enhorabuena por tu debut soñado, hermano. Son muchos años, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucho cansancio, pero todo tiene su recompensa», fue el mensaje de felicitación de Gonzalo en las redes sociales al acabar el duelo.

Sentimiento inexplicable!!! Enhorabuena por tu debut soñada hermano @sergio7camello

Son muchos años, mucho sacrificio, mucho esfuerzo, mucho cansancio, pero todo tiene su recompensa

Te quiero mucho ❤️55 pic.twitter.com/KQ6sY0EvC3 — Gonzalo Camello (@CamelloGonzalo) 18 de mayo de 2019

Simeone le convocó en abril por primera vez, aunque no llegó a debutar ante el Girona. Tampoco en la visita al Espanyol, pero sí ante el Levante. El argentino lanzó ayer un guiño a la cantera: «El fútbol no tiene edad. Hay gente con talento, compromiso, ilusión y gente que quiere estar. No desaprovecharemos lo que veamos». Aficionado como Griezmann al baloncesto de la NBA, el francés fue uno de los jugadores que más efusivamente felicitó al canterano tras marcar. También Mollejo, un futbolista con el que se entiende a la perfección porque ambos han ido creciendo junto desde infantiles. Ambos son ya presente y futuro del Atlético.