The Best El irónico mensaje del Atlético contra los premios de la FIFA La ausencia de Griezmann en la terna de candidatos a mejor jugador del año provoca la reacción del club rojiblanco

S. D.

Horas después de que la FIFA anunciara que el croata Luka Modric, el portugués Cristiano Ronaldo y el egipcio Mohamed Salah serán los tres candidatos que se disputarán finalmente su premio «The Best» al mejor jugador de la temporada, el Atlético de Madrid ha publicado un irónico mensaje en su cuenta oficial de Twitter ante la ausencia de Griezmann en esa terna. El francés era uno de los diez candidatos que estaban inicialmente en la lista de la FIFA, pero no estará en el podio, al igual que Messi.

El Atlético ha publicado ha publicado una foto de su jugador sentado en la hierba del Wanda Metropolitando posando con los tres títulos que ha ganado este año: el Mundial de Rusia, la Europa League y la Supercopa de Europa. Tres éxitos que no le han servido para estar en la terna de candidatos de la FIFA al Premio The Best al mejor jugador. «Sin palabras», es el escueto texto que acompaña la imagen del frances.