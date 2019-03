Atlético de Madrid La despedida de Lucas Hernández del Atlético El Bayern de Múnich ha oficializado la compra del defensa francés por 80 millones de euros

S.D. @abc_deportes Actualizado: 27/03/2019 19:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Lucas Hernández ya es jugador del Bayern de Múnich. El Atlético ve así como uno de sus baluartes y mejores jugadores de la plantilla pone rumbo lejos del Wanda Metropolitano. El futbolista no ha podido evitar enviar un mensaje de despedida a la afición rojiblanca al mismo tiempo que el club comunicaba su venta.

«Esta es la decisión más difícil e importante que he tenido que tomar en mi carrera deportiva. El Atlético para mí significa muchas cosas ya que aquí es donde he crecido como futbolista, como persona y me he convertido en el jugador que soy. Me ha costado muchísimo decirle no al Atlético, pero mi decisión es emprender un nuevo reto en el Bayern de Múnich», ha afirmado el francés en el comunicado del conjunto madrileño.

«Quiero agradecer a todo el Atlético, dirigentes, entrenadores, compañeros y aficionados, estos 12 años increíbles e inolvidables en los que he formado parte del club. El Atlético siempre estará en mi corazón», ha concluido.