Carreras de caballos Sigue el espectáculo de «Las noches del hipódromo» El mejor plan de los jueves con carreras nocturnas, gastronomía, coctelería, y música en directo

Mañana jueves, por la noche, cuarta jornada de la Temporada de Verano en el Hipódromo de La Zarzuela, con cinco emocionantes carreras, desde las 22:15 Horas.

Comenzará la noche, con el Premio Cría Nacional – Okawango, financiada por MAPA, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, nacidos y criados en España. Un sprint de 1.100 metros con cuatro candidatos a la victoria. Mordan es muy superior a sus rivales por lo que no debería tener problemas para conseguir una nueva victoria. Myaldagoba, Benijo’s Brave y Tremendista pondrán emoción por la segunda plaza.

La segunda carrera será el Premio Gitanillo, para caballos y yeguas de 3 años en adelante. Otro sprint, ahora de 1.200 metros y diez aspirantes en los cajones de salida. Hera, Red Hut Red y Virrey, destacan claramente sobre el resto. La carrera pasa por los tres, bonita llegada.

En tercer lugar, se disputará el Premio Juan Vicente Chavarrías, hándicap desdoblado primera parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, sobre la distancia de 1.700 metros. Diez ejemplares tomarán la salida. Los favoritos son Zeebullet y Trece, vienen de ganar en fibra, demostrando forma y gusto por la pista. Sword of Gold y Power and Peace, no lo pondrán nada fácil. Gauss y Santarem buscarán la sorpresa.

La cuarta carrera será el Premio Abano,(Patrocinado por Prosegur), hándicap desdoblado segunda parte, para caballos y yeguas de 3 años en adelante, también sobre la distancia de 1.700 metros. Doce participantes. Los favoritos son Volgar, y Samdream, entre ellos debería estar la carrera. Peñalara y Corps Accords, también estarán cerca poniéndolo difícil. Door Mi Too y Plundered, intentarán sorprender.

Cerrará la jornada, el Premio Juan de Olivares y Bruguera, reservada a Amazonas y Gentleman, para caballos y yeguas de 4 años en adelante, sobre la distancia de 1.800 metros. Cinco aspirantes al triunfo. A priori debería ser un mano a mano entre Poporo y Kuvasz, será un bonito duelo. Para completar el trío, vemos a Rubeen.

Esta nueva jornada de carreras nocturnas se completa con una estupenda y variada oferta gastronómica de la que se puede disfrutar dentro el recinto con precios muy asequibles, desde una cena informal con amigos en los diferentes food trucks, hasta el Buffet de Mallorca en la pelousse, el mejor lugar del hipódromo junto a la pista para no perderte ningún detalle de las carreras. También se podrá encontrar una gran variedad de carnes a la brasa, acompañadas por Cervezas Mahou o los vinos más selectos de las Bodegas Matarromera, y los cócteles más refrescantes, en las Barras del Hipódromo repartidas por todos los jardines del recinto.

Para completar este planazo, la música en directo acompañará a cada una de las Noches del Hipódromo. A partir de las 21:00 h. el Flamenkito será el protagonista para amenizar las primeras horas en el Jardín Norte, y las canciones más conocidas y pegadizas de los años 80 y 90 serán las encargadas de poner ritmo y diversión desde las 00:35 h. hasta las 02:30 de la madrugada en el Jardín Sur.

Y para disfrutar de las Noches del Hipódromo de la forma más cómoda, Cabify ofrece un 15 % de descuento hasta 3,5 €. Sólo se aplica a trayectos desde o hacia el Hipódromo de La Zarzuela, dura 7 días desde la introducción del código y no aplica a Taxi ni MOVO.

Para el público al que le gustan las experiencias más exclusivas el hipódromo pone a su disposición la Terraza Premium, una zona reserva donde poder disfrutar las mejores vistas al sky line de la capital, del Open Bar con cóctel reforzado y bebida, y de la música fusión con DJ en directo, por una entrada de 65 € por persona.

Recordamos que existen más de 2.000 plazas de parking gratis, y autobuses también gratuitos con salida cada 20 minutos a modo de lanzadera desde el Paseo Moret en Moncloa. (si los acontecimientos de la capital no permitieran la salida desde ese punto, se trasladaría a Avda. de la Complutense, frente al metro Ciudad Universitaria). El servicio comienza a las 20:30 horas y termina a las 02:00 de la madrugada.

Entrada de adulto a 12 € y gratuita a los menores de 14 años (acompañados por un adulto).

ABC pronostica 1ª CARRERA: (1) MORDAN - (3) MYALGADOBA - (2) TREMENDISTA 2ª CARRERA: (7) HERA - (5) RED HUT RED - (4) VIRREY 3ª CARRERA: (3) SWORD OF GOLD - (2) TRECE - (1) POWER AND PEACE 4ª CARRERA: (9) VOLGAR - (1) SHAMDREAM - (6) PEÑALARA 5ª CARRERA: (2) POPORO - (1) KUVASZ - (4) RUBEEN