Gimnasia artística El salto impecable de la incombustible Chusovitina La gimnasta uzbeka, de 44 años, participa en Stuttgart en su decimoséptimo Mundial

Para algunos deportistas, la edad solo se les nota en el número de medallas, de dorsales, de presencias en grandes campeonatos. Como la uzbeka Oksana Chusovitina, que, en Stuttgart, celebró ayer su decimoséptima participación en un Mundial. Con 44 años.

Fue tercera con su salto, y aunque es muy posible que no se pueda clasificar para la final individual, sí dejó la impronta de la constancia, de la búsqueda de la mejora que fue celebrada con una ovación como agradecimiento.

Chusovitina comenzó a destacar en gimnasia en 1991 y logró su primera medalla olímpica en Barcelona 92. Un oro por equipos. La segunda llegaría, en forma de plata, en Pekín 2008.

En 1999 paró durante un tiempo para ser madre, pero eso no le impidió seguir cosechando éxitos en cada competición. En 2002, no solo saltó por ella y por las cuatro banderas que ha defendido (Ex Unión Soviética, Estados Independientes, Uzbekistán y Alemania) sino también por su hijo, que fue diagnosticado con una leucemia que logró superar.

Se quiso retirar después de Londres 2012, pero su cuerpo (1'50 de altura y 45 kilos) todavía tiene memoria para desafiar a gimnastas más de veinte años más jóvenes que ella. Simone Biles, por ejemplo, tiene 21. En Stuttgart pide plaza para Tokio 2020, sus octavos Juegos Olímpicos, a los que llegaría con 45 años.

Y saltos como este: