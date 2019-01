Rally Dakar Carlos Sainz sigue en el Dakar Tras reparar su coche, el piloto madrileño anuncia que seguirá compitiendo si los dolores en el cuello no le dan problemas

Carlos Sainz no se baja del Mini y seguirá compitiendo en el Dakar 2018 si el dolor en el cuello se lo permite. Pese a perder más de cuatro horas en la etapa del miércoles después de romper la suspensión de su coche y acabar con molestias físicas, el piloto madrileño ha anunciado hoy que seguirá compitiendo.

«Coche reparado!! Good job from the team! Thanks. Vamos a intentar seguir a ver que tal va el cuello. Perdimos 4.22 horas pero si podemos seguir, seguiremos!! Al equipo le puede hacer falta!! Gracias x los mensajes de apoyo!!!», escribió el español, dos veces ganador del Dakar antes de iniciar la etapa de hoy.

No lo tendrá fácil el español, que además de lidiar con sus dolores afrontará hoy la etapa «maratón» de la carrera, que amenaza con dejar hoy a más pilotos fuera de carrera o sin opciones al triunfo, como ocurrió con Joan Barreda en motos o el propio Sainz.

En la cuarta etapa de este rally ningún participante podrá recibir ayuda de sus mecánicos para reparar su vehículo a lo largo de la ruta ni tampoco para darle cualquier tipo de mantenimiento una vez terminado el recorrido, de manera que deberán afrontar el día siguiente con los menores daños posibles.

Para las motos y quads, la etapa parte de Arequipa y llega hasta Moquegua, en el sur de Perú, con un recorrido de 511 kilómetros, de los que 405 son cronometrados.

En el caso de los coches y camiones, la etapa también comienza en Arequipa pero llegará hasta Tacna, en la frontera de Perú con Chile, con una distancia por recorrer de 664 kilómetros, entre ellos 405 cronometrados.

Una vez que los vehículos lleguen a sus respectivos destinos, estos quedarán en un parque cerrado donde nadie, a excepción de sus pilotos y otros participantes en la prueba, podrán tocarlos para hacer las pertinentes reparaciones.

Es un día, por tanto, donde los competidores deberán cuidar al máximo la mecánica y funcionamiento de sus unidades para no tener sobresaltos y despedirse del rally antes de tiempo.

El chileno Pablo Quintanilla y el catarí Nasser Al-Attiyah, quienes lideran las clasificaciones generales de motos y coches, respectivamente, deberán defender su privilegiada posición del embate de sus perseguidores.

Muy cerca de Quintanilla (Husqvarna) en motos está el argentino Kevin Benavides (Honda), mientras que la mayor amenaza para Al-Attiyah (Toyota) es el experimentado Stéphane Peterhansel (Mini), el piloto más laureado del Dakar con trece títulos, de ellos seis en moto y siete en coche.

El Dakar 2019 es la primera edición de este rally que se disputa en un único país, con diez etapas en Perú del 7 al 17 de enero y un recorrido de más de 5.000 kilómetros, de ellos casi 3.000 cronometrados.