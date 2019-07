Golf Jon Rahm quiere ser el nuevo Ballesteros El vasco sueña con ganar el Open el domingo, en el 40 aniversario del primer triunfo del cántabro

El próximo domingo se cumplirán exactamente 40 años desde que Severiano Ballesteros levantó la primera Jarra de Clarete de las tres que consiguió en su carrera. Ese Open Británico de Royal Lytham & St. Annes marcó un punto de partida para el nuevo golf español, pues se empezó a codear con los mejores países del mundo al ser capaz de imponerse en los torneos grandes.

Desde ese 21 de julio de 1979 hasta nuestros días se han conseguido seis majors (los tres British de Seve, los dos Masters de José Mari Olazábal y el de Sergio García) y todos los augurios pronostican que la lista se ampliará en breve con el nombre de Jon Rahm. Y qué mejor lugar para hacerlo que en esta edición de Royal Portrush en la que el vizcaíno aparece como cuarto favorito en las apuestas. «Bueno, yo agradezco ese apoyo, pero solo significa que la gente pone dinero esperando que yo gane, no vale para mucho más», reconoció con una sonrisa, aunque eso no quita para que en su fuero interno sepa que ya está preparado para cumplir su gran objetivo. «Está claro que cada año he ido madurando en mi juego y en mi estrategia y que siento que tengo juego para ganar un grande. Ya he estado peleando por tres de ellos en la última jornada y justamente en el Open es donde nunca he podido hacerlo bien. Por eso me gustaría ganar precisamente aquí», afirmó.

Por si sus ganas no fueran suficientes, este año el torneo regresa a tierras irlandesas, donde ya ha ganado en dos ocasiones en su todavía corta trayectoria profesional. «Esta isla es muy especial para mí, aquí me siento como en casa porque la gente me quiere mucho, el clima es similar al de mi casa y, además, me encantan este tipo de campos», apuntó. Desde su posición de número ocho del mundo y dos de Europa, el de Barrica es un serio aspirante a la victoria aquí. Él lo sabe y por eso lo desea fervientemente. «Me encantaría ganar el Open especialmente este año, porque es el aniversario de Seve. Además, como Sergio ganó su chaqueta verde cuando se cumplían diez años de su fallecimiento, sería una buena manera de hacerle un homenaje», concluyó.

Otros seis españoles en acción

Pero las opciones españolas no se centran únicamente en el vasco. Hay otros seis compatriotas en liza y cualquiera de ellos tiene calidad para dar la sorpresa. El más veterano es Miguel Ángel Jiménez, que tiene un motivo adicional para celebrar sus bodas de plata esta semana: cumple setecientos en el Circuito Europeo y está a solo siete de batir el record histórico de Sam Torrance. Después se encuentan un recuperado Sergio García, a quien la semana de Valderrama le vino muy bien para rehacerse de una aciaga temporada, y Rafa Cabrera, que viene de firmar sendos top-10 en sus dos últimas semanas en los links.

Con ganas de superar su primer corte en un major se presenta Jorge Campillo, que desde que el año pasado se estrenó en el PGA Championship ya acumula tres experiencias entre los mejores sin jugar el fin de semana. Y esa misma esperanza de disputar las cuatro jornadas la tienen los dos debutantes, que curiosamente comparten nombre: Adrián Otaegui y Adri Arnaus. El guipuzcoano va a resarcirse de lo sucedido el año pasado en Carnoustie, donde era el primer reserva y al final no pudo jugar, mientas que el catalán está como un niño con zapatos nuevos. En su primer año en el Tour está viviendo todo un sueño y quiere saborearlo a tope.

Partidos de los españoles en la primera jornada (hora española)

8.41 h: R. Cabrera (ESP)-B. Watson (USA)-E. Pepperell (Ing)

09.14 h: S. García (ESP)-W. Simpson (USA)-C. Pan (Tpe)

12.36 h: M. Á. Jiménez (ESP)-T. Lehman (USA)-J. Niemann (Chl)

12.47 h: J. Campillo (ESP)-B. H. An (CdS)-C. Wood (Ing)

12.58 h: A. Arnaus (ESP)-J. Dahmen (USA)-D. Papadatos (Aus)

16.21 h: J. Rahm (ESP)-M. Kuchar (USA)-P. Cantlay (USA)

16.43 h: A. Otaegui (ESP)-Y. Ikeda (Jap)-I. Benítez (Mex)