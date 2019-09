Rugby Las posibles revelaciones del Mundial de rugby

Como en cada edición, el Mundial de rugby, que se disputará ene Japón del 20 septiembre al 2 noviembre, servirá de plataforma para la eclosión de grandes jugadores a los ojos del gran público. Entre las posibles revelaciones, el inglés Tom Curry, el neozelandés Sevu Reece o el argentino Bautista Delguy.

Tom Curry (Inglaterra): un tercera línea precoz

La carrera de Tom Curry ha sido fulgurante. Dio el salto a la selección inglesa en junio de 2017, después de apenas nueve partidos ligueros con la camiseta del Sale. Curry (21 años) ya se hizo con un puesto como titular en 2018 en el XV de la Rosa, para una gira en Sudáfrica. Desde entonces es un jugador importante, aliando todas las cualidades del flanker moderno y agresivo, siendo veloz y hábil con el balón en las manos.

Sevu Reece (Nueva Zelanda), a pesar de la polémica

Los All Blacks están acostumbrados a sacarse de su sombrero, justo antes del Mundial, a un wing casi desconocido que gana protagonismo a continuación. Después de Nehe Milner-Skudder en 2015, es el turno de Sevu Reece (22 años, 2 partidos como internacional), un hombre de pequeña envergadura para este deporte (1,79 m, 87 kg), lanzado a la arena de los partidos internacionales hace apenas un mes. En su única temporada en el Super Rugby firmó quince tries para los Crusaders. Su primera llamada con los All Blacks generó polémica ya que este wing de origen fiyiano fue juzgado por violencia conyugal en 2018. Pese a que en su país se considera que los All Blacks deben ser un modelo de ejemplaridad, el seleccionador Steve Hansen decidió convocarle para Japón-2019.

Bautista Delguy (Argentina), un reto conseguido

Cuando en el tercer partido de los Jaguares en la temporada del Super Rugby se lesionó, Bautista Delguy temió por su sueño de jugar el Mundial con Argentina. El diagnóstico era claro: rotura de ligamentos internos del tobillo y desprendimiento de la tibia del peroné. El plazo de recuperación permitía teóricamente estar listo para Japón-2019, pero le dejaba fuera de la temporada de su franquicia, que fue la revelación del curso, llegando al subcampeonato. Pese a la competición en el wing y a su tiempo de indisponibilidad, Delguy entró en la lista de los Pumas. A sus 22 años, cuenta con una larga experiencia desde la etapa juvenil. Fue subcampeón en los Juegos Olímpicos de la Juventud en 2013 y estuvo en dos Mundiales juveniles con los Pumitas (2016 y 2017), antes de pasar al circuito de Seven. Después se le abrieron las puertas de los Jaguares y de la selección argentina absoluta, con la que debutó en junio de 2018 en un duelo contra Gales.

Isi Naisarani (Australia), por los pelos

Pudo entrar en la pista por muy poco. Nacido en Fiyi y llegado a Australia en 2014, Isi Naisarani (24 años, 4 partidos como internacional) no fue seleccionable por los Wallabies hasta abril, debido a un problema administrativo. El seleccionador Michael Cheika le probó lo antes que pudo y el rugbier se hizo con el N.8 de titular, en ausencia del lesionado David Pocock. Con mucha fuerza (1,95 m, 110 kg), tiene un registro muy diferente al de Pocock.

Jacob Stockdale (Irlanda), a toda velocidad

Sus estadísticas asombran. Con 23 años, Jacob Stockdale cuenta ya con 21 partidos internacionales y 16 tries con Irlanda. Su seleccionador, Joe Schmidt, tiene además reputación de no dar fácilmente oportunidades si no tiene garantías. El potente wing del Ulster (1,91 m, 103 kg) dio la razón al técnico neozelandés ya desde su primer partido con la selección, en junio de 2017 contra Estados Unidos, marcando un try. Menos de un año después, Stockdale firmaba siete tries en el Torneo de las Seis Naciones, un récord en una edición desde que la competición había dejado de ser de las Cinco Naciones en 2000. Fue también autor, el 17 de noviembre de 2018, del único try en la primera victoria irlandesa en casa contra los All Blacks (16-9).

Kazuki Himeno (Japón), la esperanza local

Es uno de los hombres sobre los que descansa la responsabilidad de todo un país: Japón confía mucho en Kazuki Himeno (25 años, 12 partidos internacionales) para cumplir su objetivo de alcanzar al menos los cuartos de final. Es un líder precoz, elegido por el entrenador sudafricano Jake White como capitán de los Toyota Verblitz cuando venía de la universidad, en 2017. Unos meses después debutaba con la selección de Japón, con apenas nueve partidos del Super Rugby en su contador particular. Himeno es un tercera línea completo y feroz en defensa.