Pese a acabar segundo en las Seis horas de Fuji al volante del Toyota número ocho, Fernando Alonso se mostró satisfecho. El segundo puesto, por detrás del otro coche del equipo japonés, le permitía mantener el liderato del Mundial de Resistencia.

Hasta el momento Toyota se ha paseado en las pruebas del campeonato disputadas, lo que da una idea de la superioridad de la máquina japonesa sobre el resto de competidores. Sin embargo, enre las declaraciones que Alonso hizo al término de la carrera, quiso puntualizar que la diferencia no era tanta.

«Siempre se habla del dominio de Toyota, pero hoy SPM y Rebellion hacían los mismos tiempos que nosotros y para unos coches que llevan cuatro meses de desarrollo, hacer los mismos tiempos que Toyota, que lleva 10 años de trabajo, es bastante injusto, por llamarlo así», argumentó el piloto asturiano, dando a entender que si esos otros equipos quedaban por detrás era exclusivamente por el pilotaje.

Sus palabras no han sentado del todo bien entre algunos pilotos participantes en el Mundial, que criticaron al español en las redes. Así, Andre Lotterer, del equipo Rebellion, cargó en su cuenta de Twitter contra estas declaraciones, que calificó «la broma del año».

También Guido van der Garde, del Jumbo Racing Team Nederland, ironizó en la popular red social ante las palabras de Alonso: «¿Significa este nuevo punto de vista que McLaren puede ganar a Mercedes el domingo?».

Does this new view means McLaren is able to beat Mercedes on Sunday? https://t.co/jYjH3v4j1g