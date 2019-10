Mundial de Atletismo Las quejas de las atletas ponen límite a las novedosas 'Block Cams' Se trata de cámaras personalizadas que graban la cara de los atletas, pero también su salida desde un ángulo trasero

Los Mundiales de Atletismo de Doha están generando un buen número de polémicas. Empezando por la conveniencia de la elección de esa sede por el calor que están teniendo que soportar los atletas, a la última controversia, en torno al uso de las novedosas 'block cams'.

Se trata de unas cámaras personalizadas que están ofreciendo imágenes detalladas de los atletas en momentos tan críticos como las salidas de las pruebas de velocidad, por ejemplo. Varias atletas se han quejado por lo que consideran un ataque a su intimidad.

Las imágenes que recogen son de los rostros de los participantes en las distintas pruebas en los instantes justo antes de la salida, pero también del momento de su batida desde un ángulo trasero. Estas son las que más han molestado a algunas participantes.

Dos velocistas, las alemanas Tatjana Pinto y Gina Luckenkemper han llegado a presentar quejas formales ante la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) por estas polémicas tomas.

«Me resulta muy desagradable estar sobre esas cámaras cuando me preparo para la salida con tan poca ropa. ¿Estuvo una mujer involucrada en el desarrollo de esta cámara? No lo creo», critica Luckenkemper en 'The Sun'.

Ante el malestar de las atletas la IAAF ha decidido que dichas cámaras se empleen solo para tomar primeros planos de las caras.