Mundial de ajedrez: sangre sobre el tablero Carlsen y Caruana juegan a ganar incluso con negras, como se ha visto en el arranque del campeonato en Londres

Federico Marín Bellón

Magnus Carlsen posó hace años para una marca de ropa con los puños cubiertos por unos guantes de boxeo. Muchos profesionales de deportes violentos habrían desentonado más en las fotos. Por eso, cabría esperar que Fabiano Caruana, aspirante en el Mundial de Ajedrez que se disputa desde el pasado viernes, se encogiera de forma instintiva nada más quedarse solo sobre el ring junto a la bestia. Lejos de amilanarse, y pese a su aspecto de empollón, el americano ha dejado claro en solo dos asaltos que llegó a Londres preparado para un combate a muerte. Días antes del comienzo anunció lo que se avecinaba: «Será una lucha golpe a golpe, con los dos intentando asestar el definitivo, tratando de imponer nuestra voluntad sobre el rival. No es un deporte físico, pero en estos duelos uno contra uno, el ajedrez es muy parecido».

Las dos primeras partidas han demostrado también que será una prueba de resistencia, y que no dejan de buscar la victoria incluso con negras. La sangre ya ha corrido sobre el tablero, pese a las dos tablas. Para firmarlas fueron necesarias 164 jugadas, el doble que Karpov y Kasparov en su primer Mundial. «Si tengo que sentarme durante cuatro horas más con solo un dos por ciento de posibilidades de ganar, el esfuerzo merece la pena», aseguró el campeón en una entrevista reciente con su compatriota Tarjei J. Svensen. Y eso es justo lo que hizo el primer día, pese al tremendo desgaste psicológico que tuvo que sufrir tras tener a su rival contra las cuerdas y dejarlo escapar.

«Las fuerzas», admitió Magnus, «ya no son las mismas». Su voluntad sí sigue inquebrantable. Combinada con el sistema nervioso de Caruana, un amigo del yoga que jamás se altera –ni rehúye el cuerpo a cuerpo–, da lugar a un espectáculo formidable.

Por supuesto, ya ha habido errores y se cometerán más. Los dos primeros de la clasificación coinciden con las máquinas en un altísimo porcentaje de jugadas, pero todavía son humanos y la presión de un mundial no es comparable a nada. Carlsen cree que puede aprovechar su experiencia en ese punto, aunque en el aspecto mental quizá Fabiano tenga mínima ventaja. Kasparov, que no se casa con nadie, avisó el primer día: «Si Magnus no gana la partida, quiere decir que tiene grandes dificultades para controlar sus nervios».

Y así, entre la cabeza y el cuerpo, uno de los dos agarrará la corona en dos semanas. Si siguen sin espectacular, habrá ganado el ajedrez.