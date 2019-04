GOLF Las mujeres se abren paso en el Masters de Augusta La ex número uno mundial. Ariya Juttanugarn, ejerció de caddy de Aphibarnrat y aboga por un major femenino

MIGUEL ÁNGEL BARBERO AUGUSTA (EE.UU.) Actualizado: 12/04/2019 05:51h

El proceso de apertura del Augusta National a los tiempos modernos está siendo lento, pero quieren que sea defintivo. Así lo anuncian desde la dirección del club más tradcional del mundo, que en las sucesivas etapas presidenciales de este milenio ha conseguido eliminar barreras tan indecorosas y fuera de lugar como las de prohibir la entrada de socios de raza negra o de mujeres.

Pero, aunque la modernidad se haya adueñado de ellos, tampoco hay que esperar que este jardín de Georgia se convierta en un campo público y que abra sus puertas a los aficionados cada fin de semana. Los pasos que dan están muy medidos y siempre van encaminados hacia lograr la excelencia en lo que se propongan. Querían organizar un torneo femenino amateur para probar y lo hicieron a lo grande, con una repercusión que incluso les ha sorprendido a ellos mismos. "No nos esperábamos el éxito que hemos tenido -reconoció el presidente del club, Fred Ridley- porque a las jugadoras que participaron las reconocieron al día siguiente paseando por Nueva York y recibí cartas de mis socios diciendo que estaban orgullosos de formar parte de una organización como la nuestra, que hacía tanto por dar a conocer el golf femenino a la sociedad".

Este gran momento ha marcado un antes y un después para las damas, pero hay que reconocer que se queda corto ante lo que podría haber sido todo un bombazo: hacer el mismo torneo, pero para profesionales. La ex número uno mundial, la thailandesa Ariya Jutanugarn, lleva dos años viniendo al Masters como invitada y no ve el momento de pisar los 18 hoyos en competición. "Gracias a mi compatriota Kidarech Aphibarnrat he podido hacerle de caddy en el torneo previo de pares 3 y me lo he pasado de maravilla -comentó a ABC encantada- aunque con un poquito de envidida por no poder salir al campo largo. Lo he recorrido por fuera de las cuerdas y es espectacular, sería un sueño que pudiéramos jugarlo algún día".

Desde la tribuna del club insisten en que el día que hagan una prueba de profesionales deberá ser al más alto nivel, y en ese aspecto ya chocan con otras instancias. Como actualmente el circuito femenino ya tiene cinco majors, incluir un sexto no parece muy factible. No obstante, Ridley deja la pelota en manos del LPGA, que "es la organización más importante en el golf femenino. Creemos que deberían ser ellos los que tomen la inciativa en un hecho tan relevante para el golf en su sector". El camino está abierto, es cuestión de pulir los detalles.