Muere «Pumpsie» Green, primer jugador negro de béisbol de los Red Sox

Elijah «Pumpsie» Green, primer jugador negro en la historia de los Red Sox de Boston, ha muerto este miércoles en California a los 85 años.

El equipo confirmó el fallecimiento y solicitó además un minuto de silencio antes del encuentro que disputaron anoche contra los Toronto BlueJays.

«Pumpsie Green ocupa un lugar especial en la historia», afirmó John Henry, propietario de los Red Sox. «Fue, con su mera admisión, un pionero, pero siempre lo recordaremos por su perseverancia en ser el primer jugador afroamericano. Él marcó el camino de muchos grandes jugadores de color que lo siguieron. Por todo ello, siempre le tendremos con 'Pumpsie' una deuda de gratitud».

Green jugó su primer partido como pitcher contra los Chicago White Sox el 21 de julio de 1959, convirtiéndose en el primer jugador negro en vestir la camiseta de los Boston. Entró en el salón de la fama del club en 2018. Los Red Sox fue el último equipo de las grandes ligas que admitió jugadores negros. Green participó durante cuatro campañas con los Red Sox (1959-1962) y una con los New york Mets (1963). Consiguió una media de 246 puntos con 13 homeruns en 344 partidos.

«Aplaudimos la valentía de Pumpsie Green que nos demostró hace sesenta años al ser el primer jugador negro», comentó Tom Werner, jefe de los Red Sox. «A pesar de los retos a los que se enfrentó, mostró siempre su gran adaptación y su orgullo por vestir esta camiseta. Nos honraba con su presencia. Mandamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos».

