Así fue la mejor «salvada» del año

El complicado trazado del circuito de Macao lo convierte en escenario habitual de multitud de percances. Toques con el muro, choques y espectaculares accidentes que amenazan constantemente a los pilotos que lo recorren, ya sea en un coche de categoría Gran Turismo, un F3 o bien en moto.

Lo sabe bien Yann Ehrlacher, que sufrió un tremendo susto al volante de su Honda Civic TCR. Mientras rodaba entre un grupo de rivales, el francés perdió el control del vehículo a casi 200 kilómetros por hora, llegando a tocarse con el muro y a hacer un trompo de 360 grados.

Sin embargo, su pericia al volante y una gran dosis de suerte le permitieron salir airoso de tan difícil situación, ileso y conservando la misma posición en la carrera que tenía antes del espectacular incidente. Y la cámara a bordo del coche lo grabó todo.

Onboard with me for a 360° at 160 kph, touch the wall, catch it back and loose no places 😅 I can probably go to the “save of the year awards” 🇲🇴🏁@FIA_WTCRpic.twitter.com/U2vTesUNRl